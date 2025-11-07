MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αγρίνιο: Συνελήφθη η κόρη για τον μαχαιρωμένο ηλικιωμένο – Της ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ασκήθηκε στην κόρη του 79χρονου που μαχαιρώθηκε σε διαμέρισμα στο κέντρο του Αγρινίου την Παρασκευή.

Ο ηλικιωμένος φέρει τραύματα στο πρόσωπο και τον θώρακα ενώ νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αγρινίου εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με το agriniopress.gr, οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 49χρονη κόρη του, η οποία έχει βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό, περισυλλέγοντας παράλληλα από το διαμέρισμα το μαχαίρι της επίθεσης.

Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Αγρίνιο

