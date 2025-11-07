Αγρίνιο: Ηλικιωμένος βρέθηκε μαχαιρωμένος στο στήθος – Προσήχθη η κόρη του
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην αστυνομία του Αγρινίου, για τον τραυματισμό ηλικιωμένου μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του.
Όπως μεταδίδει το agrinionews.gr, ο άνδρας φέρει τραύματα από μαχαίρι στο θώρακα και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου.
Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πίσω από το μαχαίρωμα είναι η κόρη του ή οποία έχει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.
Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή της ενώ περισυνέλλεξαν και ένα μαχαίρι.