Αγρίνιο: Ηλικιωμένος βρέθηκε μαχαιρωμένος στο στήθος – Προσήχθη η κόρη του

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην αστυνομία του Αγρινίου, για τον τραυματισμό ηλικιωμένου μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του.

Όπως μεταδίδει το agrinionews.gr, ο άνδρας φέρει τραύματα από μαχαίρι στο θώρακα και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πίσω από το μαχαίρωμα είναι η κόρη του ή οποία έχει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή της ενώ περισυνέλλεξαν και ένα μαχαίρι.