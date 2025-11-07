MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αγρίνιο: Ηλικιωμένος βρέθηκε μαχαιρωμένος στο στήθος – Προσήχθη η κόρη του

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην αστυνομία του Αγρινίου, για τον τραυματισμό ηλικιωμένου μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του.

Όπως μεταδίδει το agrinionews.gr, ο άνδρας φέρει τραύματα από μαχαίρι στο θώρακα και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πίσω από το μαχαίρωμα είναι η κόρη του ή οποία έχει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή της ενώ περισυνέλλεξαν και ένα μαχαίρι.

Αγρίνιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Στο Ηράκλειο μεταβαίνει σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης – Θα κάνει ανακοινώσεις με αφορμή το αιματοκύλισμα στα Βορίζια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Άνω Λιόσια: Είχαν μετατρέψει τα σπίτια τους σε “καταστήματα” πώλησης ναρκωτικών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Ταυτοποιήθηκαν δύο οδηγοί μηχανών που έτρεχαν με πάνω από 250 χλμ./ώρα στην Αττική οδό – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Βόνιτσα: Υπάλληλος καθαριότητας έπεσε από απορριμματοφόρο – Δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ Ιωαννίνων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20 ώρες πριν

Λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε ανοιχτά της Καρπάθου: “Είναι πέντε μέτρα” – Δείτε το βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Πιερρακάκης για τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες: “Η Ελλάδα επέστρεψε”