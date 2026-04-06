Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 16χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – Δικογραφίες για δύο

Στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (5/4) 16χρονο κορίτσι στο Αγρίνιο μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, η ανήλικη φέρεται να πήγε σε δυο καταστήματα, με σκοπό να καταναλώσει αλκοολούχα ποτά. Το κορίτσι επέστρεψε στο σπίτι της σε κατάσταση μέθης και στη συνέχεια μεταφέρθηκε από τους γονείς της στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ σχηματίστηκε σε βάρος δύο ανδρών, οι οποίοι λειτουργούσαν ως ιδιοκτήτης και νόμιμος εκπρόσωπος των καταστημάτων.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.