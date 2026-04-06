Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 16χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – Δικογραφίες για δύο
Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM
Στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (5/4) 16χρονο κορίτσι στο Αγρίνιο μετά από κατανάλωση αλκοόλ.
Σύμφωνα με το agriniopress.gr, η ανήλικη φέρεται να πήγε σε δυο καταστήματα, με σκοπό να καταναλώσει αλκοολούχα ποτά. Το κορίτσι επέστρεψε στο σπίτι της σε κατάσταση μέθης και στη συνέχεια μεταφέρθηκε από τους γονείς της στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ σχηματίστηκε σε βάρος δύο ανδρών, οι οποίοι λειτουργούσαν ως ιδιοκτήτης και νόμιμος εκπρόσωπος των καταστημάτων.
Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
- Συνελήφθη 36χρονη που έκρυψε ναρκωτικά στα γεννητικά της όργανα για να τα περάσει στον ισοβίτη φίλο της
- Καρυστιανού: Άμεσα διαπραγματεύσεις για την καταβολή των γερμανικών αποζημιώσεων – Δουλική συμπεριφορά που δεν τις διεκδίκησαν
- Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν δεκάδες παράνομες ιχθυοπαγίδες από ψαρά στη Νέα Μηχανιώνα