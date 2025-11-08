Αχαΐα: Δύο 15χρονοι πούλησαν τα ναρκωτικά στον 13χρονο μαθητή που κατέρρευσε αφού έκανε χρήση στο σχολείο

Συνελήφθη ο 13χρονος που κατέρρευσε σε σχολείο της Αχαΐας, μετά τη χρήση ναρκωτικών, ενώ οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας πέρασαν σε χειροπέδες και σε δύο 15χρονους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών, της χρήσης ναρκωτικών και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Επιπλέον, συνελήφθησαν πέντε γονείς των ανήλικων κατηγορούμενων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, σε Γυμνάσιο της Δυτικής Αχαΐας, σύμφωνα με ενημέρωση της αρμόδιας Διευθύντριας και εκπαιδευτικών, ένας 13χρονος μαθητής έκανε χρήση κάνναβης μέσα στο εκπαιδευτικό συγκρότημα, κατά το χρόνο της λειτουργίας του, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει έντονους σπασμούς και να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι ο 13χρονος, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από δύο 15χρονους μαθητές, έναντι του χρηματικού ποσού των 15 ευρώ.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας εντόπισαν άμεσα και συνέλαβαν τους δύο 15χρονους κατηγορούμενους, ενώ σε έρευνες, που διενεργήθηκαν στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ ενημερώθηκε η Διεύθυνση του Γυμνασίου.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να διακριβωθεί η πηγή προέλευσης των ναρκωτικών, αλλά και η ύπαρξη τυχόν άλλων μαθητών του Γυμνασίου, που κάνουν χρήση ναρκωτικών.