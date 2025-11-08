Αχαΐα: Μαθητής Γυμνασίου έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα σε σχολείο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμούς

Σοκ προκαλεί η είδηση πως μαθητής Γυμνασίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24news, το περιστατικό σηµειώθηκε χθες το µεσηµέρι σε σχολική µονάδα στην περιοχή του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας, όταν ένας µαθητής αισθάνθηκε αδιαθεσία µετά από χρήση ουσιών.

Ο µαθητής Γυµνασίου εντοπίστηκε σε άθλια κατάσταση, εµφανίζοντας σπασµούς στον χώρο του σχολικού συγκροτήµατος.

Αµέσως ενηµερώθηκε το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, και ασθενοφόρο έφθασε στο σηµείο, παρέλαβε τον µαθητή και, συνοδεία εκπαιδευτικού, διακοµίσθηκε στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου, προκειµένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο.