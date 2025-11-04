Χρειαζόμαστε ένα εργασιακό πλαίσιο που να υπηρετεί τον άνθρωπο κι όχι… 13ωρα!

*του Χάρη Κυπριανίδη

Το προηγούμενο διάστημα η χώρα μας φιγούραρε στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εντύπων αλλά και στα τηλεοπτικά δίκτυα πολλών χωρών, εντός κι εκτός Ευρώπης, με αφορμή τον νέο νόμο για το εργασιακό.

Τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα ακόμα κι εκείνα της Αυστραλίας έκριναν ότι πρέπει να αφιερώσουν τηλεοπτικό χρόνο και σελίδες για την ψήφιση και την καθιέρωση της 13ωρης εργασίας την ημέρα στον ίδιο εργοδότη. Η χώρα μας δεν έγινε αντικείμενο ρεπορτάζ για κάποια καινοτομία ή τολμηρή πρωτοβουλία στα εργασιακά αλλά για την επιστροφή στον… εργασιακό Μεσαίωνα.

Παρά τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, του κόσμου της μισθωτής εργασίας σε κάθε γωνιά της χώρας, σημαντικής μερίδας των ΜΜΕ, η κυβέρνηση ακόμα και σήμερα συνεχίζει να βαφτίζει το «κρέας ψάρι» και να κάνει λόγο για fake news.

Αντί η χώρα μας να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση υιοθετώντας την μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της ΕΕ, αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή.

Ο νέος νόμος, το έχουμε πει σε όλους τους τόνους, είναι δώρο σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες και εξυπηρετεί συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα. Τραγική ειρωνία; Πως το υπουργείο ονόμασε την 13ωρη ημερήσια εργασία ως «Δίκαιη Εργασία για Όλους».

Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι της χώρας θα ανατρέψουμε τον νέο νόμο και δεν θα τον εφαρμόσουμε και καλούμε τους εργοδότες να κάνουν το ίδιο και να αναλάβουν πρωτοβουλία ώστε να μην διαταραχθεί το εργασιακό δίκαιο και η εργασιακή ειρήνη στους χώρους δουλειάς.

Πρέπει να καταστεί σαφές σε κάθε κατεύθυνση πως η ποιότητα ζωής των εργαζομένων και η αξιοπρέπειά τους είναι βασικοί παράγοντες για να υπάρξει ομαλότητα στην εργασία, αύξηση της παραγωγικότητας, καλό εργασιακό περιβάλλον. Η πίεση, το στρες, το burnout, το άγχος της επιβίωσης και ο φόβος για την ανεργία εξαντλεί τους εργαζόμενους σωματικά, νοητικά και ψυχικά και έχει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα. Είναι υποχρέωση όλων μας: Πολιτείας, εργοδοτών και εργαζομένων η εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων Ασφαλείας και Υγιεινής.

Διεκδικούμε από τους εργοδότες να θεωρούν ότι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά κι όχι απέναντι. Ότι έχουμε κοινούς στόχους, κοινό βηματισμό. Ότι δεν πρέπει να μας αντιμετωπίζουν ως το πρόβλημα αλλά ως μέρος της λύσης του. Διεκδικούμε σεβασμό των κόπων μας και της συνεισφοράς μας.

Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας και η μείωση του ωραρίου είναι θεμέλιο για την οικοδόμηση της ποιότητας της εργασίας. Για το λόγο αυτό η ΓΣΕΕ προτείνει την καθιέρωση των 37,5 ωρών εργασίας την εβδομάδα και παράλληλα διεκδικεί την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την πλήρη αποκατάσταση του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων για αύξηση μισθών και ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων.

Στην θλιβερή πρωτιά καθιέρωσης της 13ωρης εργασίας έρχεται να προστεθεί το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση στην ΕΕ σε αγοραστική δύναμη και στη χειρότερη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ ως προς την ποιότητα του χρόνου εργασίας και της ισορροπίας μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και ήρθε η ώρα να γίνουν αποφασιστικά βήματα!

Ο αγώνας των εργαζομένων συνεχίζεται. Απαιτούμε σεβασμό, αξιοπρέπεια και δίκαιη αμοιβή για τον κόπο μας. Με ενότητα, συλλογική δράση και αλληλεγγύη μπορούμε να ανατρέψουμε άδικους νόμους και να επιβάλουμε ένα εργασιακό πλαίσιο που υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι τα συμφέροντα των λίγων.

*Ο Χάρης Κυπριανίδης είναι πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης