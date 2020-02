Μια ακόμα μεγαλειώδη έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμβάλλοντας τα μέγιστα στη Νίκη των Μπακς επί των Σίξερς με σκορ 112-101.

Ο Έλληνας σταρ ήταν καταιγιστικός και πέτυχε 36 πόντους με 9/12 βολές, 12/18 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 20 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο,

Άξιοι συμπαραστάτες του "Greek Freak" ήταν ο Μϊντλετον 20 πόντους και 7 ριμπάουντ, ο Μπλέντσο 14 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Από την Φιλαντέλφεια (31-21) ο Χάρις ήταν αυτός που πέτυχε τους περισσότερους πόντους (25).

Τα δωδεκάλεπτα: 22-26, 54-51, 86-74, 112-101.

