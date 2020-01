Βίντεο το οποίο σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, εικονίζει Ιρακινούς που «χορεύουν στον δρόμο», εορτάζοντας τον θάνατο του ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη ανάρτησε την Παρασκευή στο λογαριασμό του στο Twitter

«Ιρακινοί — Ιρακινοί — χορεύουν στον δρόμο για την ελευθερία• ευγνώμονες που ο στρατηγός Σουλεϊμανί δεν υπάρχει πια», σχολίασε ο Πομπέο κάτω από ένα απόσπασμα βίντεο διάρκειας 22 δευτερολέπτων το οποίο εικονίζει ένα πλήθος που κάνει πορεία κατά μήκος δρόμου ανεμίζοντας σημαίες του Ιράκ και πανό.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4