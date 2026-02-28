Τα 3 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει προς το καλύτερο μέχρι το τέλος Μαρτίου

Η αρχή του Μαρτίου μπορεί να είναι γεμάτη αβεβαιότητα, καθώς ο Ερμής βρίσκεται σε πτώση και σε ανάδρομη πορεία, αλλά η ζωή θα γίνει πολύ καλύτερη για τρία ζώδια πριν από το τέλος του μήνα.

Η έκλειψη στις 3 Μαρτίου μπορεί να θολώσει την κρίση μας ή να μας κάνει πιο συναισθηματικούς και λιγότερο λογικούς, καθώς ο κυβερνήτης αυτής της σεληνιακής φάσης είναι ο Ερμής. Στις 6 του μήνα, η Αφροδίτη εισέρχεται στον Κριό, φέρνοντας μια αναγκαία ανάπαυλα από την έντονη ενέργεια που ίσως μας έχει παρασύρει να εξερευνήσουμε τα βάθη των συναισθημάτων μας.

Στις 10 του μήνα, ο Δίας γυρίζει σε ορθή πορεία, δίνοντάς μας περισσότερη καθοδήγηση. Τα πράγματα αρχίζουν πραγματικά να αλλάζουν προς το καλύτερο μετά τη Νέα Σελήνη στις 18 του μήνα, η οποία μας βοηθά να διορθώσουμε όσα ενδεχομένως δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε κατά τη διάρκεια της παραμονής του Κρόνου στους Ιχθύες.

Ο Ήλιος εισέρχεται στον Κριό στις 20 και ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία την ίδια μέρα, ενδυναμώνοντάς μας και δίνοντάς μας περισσότερη ελπίδα και κατεύθυνση. Τέλος, η Αφροδίτη εισέρχεται στον Ταύρο στις 30 Μαρτίου, προετοιμάζοντάς μας για νέες αρχές και δείχνοντάς μας πώς να ενσωματώσουμε περισσότερη αγάπη στη ζωή μας.

Τα 3 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους βελτιώνεται σημαντικά μέχρι τα τέλη Μαρτίου

Κριός,

Δίδυμος,

Τοξότης

Κριός

Αν βρισκόσασταν σε μια περίοδο κατάθλιψης, Κριοί, η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη πριν από το τέλος του Μαρτίου, όταν ο Ήλιος εισέρχεται στο ζώδιό σας. Ο Κρόνος στο ζώδιό σας μπορεί να είχε κάνει τα πράγματα λίγο σκοτεινά, αλλά η περίοδος του Κριού σας δείχνει ότι είστε ο καπετάνιος του πλοίου σας.

Η περίοδος των Ιχθύων ήταν πιο θολή από ποτέ με τον Ερμή σε ανάδρομη πορεία, αλλά τώρα που ο πλανήτης της επικοινωνίας έχει γυρίσει σε ορθή πορεία, απομακρύνονται τα εμπόδια που δημιούργησαν οι παρεξηγήσεις.

Αυτή η μετακίνηση σας βοηθά επίσης να αξιολογήσετε τους στόχους και τα όνειρά σας, ενώ σας κάνει να νιώθετε πολύ πιο μέσα στο στοιχείο σας. Ξαναρχίζετε να προχωράτε δυναμικά, καθώς αισθάνεστε πιο σίγουροι για τον εαυτό σας και έτοιμοι να ξεφύγετε από οτιδήποτε σας κρατούσε πίσω.

Συνδεθείτε με την ενέργεια και τη δύναμή σας αυτόν τον μήνα. Μην περιορίζεστε, αλλά φροντίστε να είστε μεθοδικοί στις αποφάσεις σας. Η περίοδος του Κριού ανάβει τη φλόγω μέσα σας. Σας επιτρέπει να πιάσετε τα εργαλεία σας, να ενδυναμώσετε την πανοπλία σας και να ηγηθείτε.

Αυτός ο μήνας δεν είναι για να πολεμήσετε ή να διαφωνείτε. Δουλέψτε με τους άλλους, να είστε στρατηγικοί και ακούστε τις οδηγίες και τις εποικοδομητικές κριτικές από τα άτομα που σας καθοδηγούν και τους οποίους σέβεστε.

Δίδυμος

Ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία στις 20 Μαρτίου, Δίδυμοι, την ίδια μέρα που ο Ήλιος εισέρχεται στον Κριό. Η ζωή σας γίνεται πολύ καλύτερη μετά από αυτή την ενεργειακή αλλαγή, η οποία μοιάζει με μια αφύπνιση μετά την έκλειψη στις αρχές του μήνα.

Ως μεταβλητό ζώδιο, η ανάδρομη πορεία του Ερμή μπορεί να σας έφερε πολλές προκλήσεις, αλλά τώρα μπορείτε να μπείτε ξανά σε πορεία με περισσότερη καθαρότητα και κατεύθυνση.

Ο εξυψωμένος Ήλιος φέρνει μια ισχυρή δυναμική που σας βοηθά να πετύχετε αριστεία στη δουλειά σας. Αυτή είναι μια περίοδος για να βάλετε τα πράγματα σε τάξη και να βγείτε από την αδράνεια, καθώς νιώθετε μεταμορφωμένοι και έτοιμοι να παλέψετε για τη νίκη.

Ετοιμαστείτε για περισσότερη πνευματική ενέργεια, καθώς οι εργασίες που ίσως σας εξαντλούσαν στο παρελθόν γίνονται πιο εφικτές. Καθώς η διάνοιά σας αρχίζει να λάμπει, οι κύκλοι των φίλων σας διευρύνονται. Οι άνθρωποι που σας νοιάζονται σας ενθαρρύνουν και ενισχύουν την αυτοεκτίμησή σας.

Η Αφροδίτη στον Κριό προσφέρει πολλή βοήθεια στους δημιουργικούς, ειδικά αν εστιάσετε σε υπάρχοντα project. Η εργασία πάνω σε νέες πρωτοβουλίες γίνεται πιο καρποφόρα όταν ο Ερμής επιστρέψει σε ορθή πορεία.

Με τον Κρόνο σε νέο ζώδιο, ο Μάρτιος σας ενθαρρύνει να λάμψετε άνετα. Αυτή είναι η στιγμή σας να βγείτε στο προσκήνιο και να νιώσετε υπερηφάνεια για τη δουλειά σας.

Τοξότης

Ενώ η ενέργεια των Ιχθύων μπορεί να σας είχε ριζώσει για το μεγαλύτερο μέρος του μήνα, η έκλειψη στην Παρθένο ήταν μια ισχυρή δύναμη που πιθανώς έφερε αμφιβολίες για εσάς. Με τον Ερμή σε ανάδρομη πορεία την ίδια περίοδο, πιθανόν να βιώσατε παρεξηγήσεις στην αρχή του μήνα, αλλά η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη προς το τέλος του Μαρτίου.

Τα πράγματα αλλάζουν όταν ο Ήλιος εισέρχεται στον Κριό στις 20 του μήνα, την ίδια μέρα που ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία. Ξαναβρίσκετε την αυτοπεποίθησή σας και οποιεσδήποτε παρεξηγήσεις λύνονται εύκολα.

Η Νέα Σελήνη στους Ιχθύες στις 18 Μαρτίου είναι μια νέα αρχή, οπότε σκεφτείτε τους επαγγελματικούς σας στόχους. Οι άνθρωποι αρχίζουν να βλέπουν τη δύναμή σας προς το τέλος του μήνα.

Η οικογένεια και οι φίλοι έρχονται σε εσάς για συμβουλές, και μόλις ο Ερμής επιστρέψει σε ορθή πορεία, θα εκπλαγείτε με ό,τι θα καταφέρετε να δημιουργήσετε. Ωστόσο, τα λόγια σας έχουν δύναμη αυτή την περίοδο, οπότε φροντίστε να μην είστε υπερβολικά παρορμητικοί με τον λόγο σας.

Η Αφροδίτη στον Κριό βοηθά τους άλλους να δουν τη συμπονετική πλευρά σας, καθώς η ενέργεια του Κριού μπορεί να σας κάνει τον προστάτη τους. Ο Μάρτιος σας επιτρέπει να μπείτε σε έναν νέο ρόλο, αυτόν που είναι πιο έτοιμος να είναι ο ενσυναισθητικός και συμπαθητικός ηγέτης.

