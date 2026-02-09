Ύπνος: Ποιο φρούτο περιέχει σεροτονίνη και σας βοηθά να κοιμηθείτε καλύτερα

Ο ύπνος έχει γίνει το νέο «ιερό δισκοπότηρο» της ποιότητας ζωής και όχι άδικα. Για τον λόγο αυτό κυκλοφορούν δεκάδες συμβουλές για τρόφιμα που υποτίθεται ότι βοηθούν. Οι περισσότερες είναι γενικόλογες. Υπάρχει όμως κι ένα φρούτο που έχει μελετηθεί κλινικά σε σχέση με την ποιότητα του ύπνου. Το φρούτο αυτό είναι το ακτινίδιο.

Σε κλινική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, οι επιστήμονες μελέτησαν ενήλικες με διαταραχές ύπνου. Τους ζήτησαν να καταναλώνουν δύο ακτινίδια μία ώρα πριν πέσουν για ύπνο, συνεχόμενα για 4 εβδομάδες.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Αποδείχθηκε πώς όλοι σχεδόν παρουσίασαν:

μείωση του χρόνου που χρειάζονταν για να αποκοιμηθούν,

που χρειάζονταν για να αποκοιμηθούν, αύξηση της συνολικής διάρκειας ύπνου,

της συνολικής διάρκειας ύπνου, βελτίωση της υποκειμενικής ποιότητας ύπνου.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν σε όλο τον πληθυσμό, ωστόσο η συσχέτιση κρίθηκε στατιστικά σημαντική:

«Η κατανάλωση ακτινιδίου μπορεί να βελτιώσει την έναρξη του ύπνου, τη διάρκειά του και την αποτελεσματικότητά του σε ενήλικες με αυτοαναφερόμενες διαταραχές ύπνου», σημείωσαν στα συμπεράσματα της μελέτης τους.

Γιατί το ακτινίδιο;

Το ακτινίδιο περιέχει:

σεροτονίνη, νευροδιαβιβαστή που εμπλέκεται στη ρύθμιση του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης,

νευροδιαβιβαστή που εμπλέκεται στη ρύθμιση του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης, αντιοξειδωτικά (βιταμίνη C, πολυφαινόλες), που φαίνεται να επηρεάζουν έμμεσα τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες,

(βιταμίνη C, πολυφαινόλες), που φαίνεται να επηρεάζουν έμμεσα τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, φυτικές ίνες, που συνδέονται με καλύτερη γαστρεντερική λειτουργία – παράγοντας που επηρεάζει επίσης τον ύπνο.

Σε ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nutrients, οι ερευνητές καταγράφουν το ακτινίδιο ως ένα από τα λίγα τρόφιμα για τα οποία υπάρχουν μελέτες σε ανθρώπους, αναφορικά με τη σχέση του με τον ύπνο, σε αντίθεση με άλλα «δημοφιλή» sleep foods που βασίζονται κυρίως σε θεωρητικούς μηχανισμούς.

Ακτινίδιο: Κι όμως, σε κάποιους μπορεί να μην ταιριάζει

Το ακτινίδιο, ωστόσο, δεν είναι για όλους: Σε άτομα με ευαίσθητο γαστρεντερικό ή σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου το υπέροχο αυτό φρούτο μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα.

Σε περιπτώσεις γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, η κατανάλωση φρούτων πριν τον ύπνο ενδέχεται να επιδεινώσει συμπτώματα.

Τέλος, η επίδραση στο σάκχαρο είναι μεν γενικά ήπια, ωστόσο σε άτομα με διαβήτη απαιτείται εξατομίκευση.

Τέλος, οι επιστήμονες τονίζουν πώς το ακτινίδιο δεν είναι υπνωτικό και δεν αντικαθιστά την καλή υγιεινή ύπνου. Είναι όμως ένα από τα ελάχιστα τρόφιμα για τα οποία υπάρχουν δεδομένα ότι μπορεί να βοηθήσει ορισμένους ανθρώπους να κοιμούνται καλύτερα. Κι αυτό μπορεί να το κάνει ανεκτίμητο.

