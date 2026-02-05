Υπέρταση: 4 στους 5 πάσχοντες δεν ρυθμίζουν την πίεσή τους – Καμπανάκι από τους ειδικούς

Οι περισσότεροι πάσχοντες από υπέρταση δεν κάνουν ό,τι χρειάζεται για να θέσουν την αρτηριακή πίεσή τους υπό έλεγχο, με συνέπεια να αυξάνουν τις πιθανότητες που έχουν να εκδηλώσουν σοβαρές επιπλοκές, προειδοποιούν επιστήμονες από τις ΗΠΑ.

Εξετάζοντας στοιχεία από εκατοντάδες ασθενείς διαπίστωσαν ότι το σχεδόν 80% είχαν αρρύθμιστη πίεση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η πίεσή τους ήταν πάνω από 130/80 mmHg.

Αυτό δεν οφειλόταν μόνον στο γεγονός ότι δεν ακολουθούσαν τα υγιεινοδιαιτητικά μέτρα που συνιστούν οι γιατροί. Πάνω από έξι στους δέκα δεν έμπαιναν καν στον κόπο να πάρουν τα αντιυπερτασικά φάρμακά τους.

Δυστυχώς, η αρρύθμιστη υπέρταση έχει σοβαρότατες συνέπειες. Μεταξύ άλλων, αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο για έμφραγμα και για εγκεφαλικό επεισόδιο. Μπορεί επίσης να οδηγήσει στη νεφρική νόσο, να προκαλέσει καρδιακή ανεπάρκεια, να απειλήσει την όραση και να αυξήσει τον κίνδυνο άνοιας.

Όλ’ αυτά οφείλονται στις βλάβες που προκαλεί στα τοιχώματα των αρτηριών η αυξημένη πίεση του αίματος.

Η μελέτη

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στην Επιθεώρηση της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας (JAMA). Διεξήχθη σε 3.216 υπερτασικούς εθελοντές, ηλικίας 20 ετών και πάνω. Η μέση ηλικία τους ήταν τα 54 έτη και το 46% ήταν γυναίκες.

Οι ερευνητές εξέτασαν την πορεία της υγείας τους την περίοδο 2021-2023. Όπως διαπίστωσαν, το 79% είχαν αρρύθμιστη αρτηριακή πίεση. Το χειρότερο όμως ήταν ότι από αυτούς, λιγότερο από το 39% έπαιρναν αντιυπερτασικά φάρμακα. Με άλλα λόγια, το 61% δεν έπαιρναν καν τα φάρμακά τους.

Οι ασθενείς που είχαν τις λιγότερες πιθανότητες να κάνουν θεραπεία για την υπέρτασή τους ήταν κατά κανόνα νεότεροι απ’ όσους έκαναν θεραπεία. Η μέση ηλικία τους ήταν τα 49 έτη (σε όσους έκαναν θεραπεία η μέση ηλικία ήταν τα 62 έτη).

Δυστυχώς η τακτική αυτή είχε ως συνέπεια να έχουν πίεση πολύ υψηλότερη από την επιθυμητή. Αντί για το πολύ 130 mmHg συστολική πίεση (ο μεγάλος αριθμός στη μέτρηση) ή/και 80 mmHg διαστολική (ο μικρός αριθμός), οι μισοί εξ αυτών (το 52,6%) είχαν πίεση κατά τουλάχιστον 10 mmHg υψηλότερη από την επιθυμητή.

Το 35% όμως είχαν πίεση υψηλότερη κατά 20 έως 30 mmHg. Με άλλα λόγια, έφτανε έως τα 150 mmHg η διαστολική και έως τα 110 mmHg η διαστολική!

Η μελέτη έδειξε ακόμα ότι η ασφαλιστική κάλυψη δεν ήταν κύριος λόγος για την έλλειψη θεραπείας. Στην πραγματικότητα, το 80% των ασθενών με την αρρύθμιστη υπέρταση είχαν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η κύρια αιτία, εκτιμούν οι επιστήμονες, είναι το γεγονός ότι πολύς κόσμος δεν αντιλαμβάνεται πόσο επικίνδυνη είναι η υπέρταση. Ούτε συνειδητοποιεί ότι θα μπορούσε να ωφελήσει σημαντικά τον εαυτό του κάνοντας έστω και μικρές αλλαγές στις συνήθειές του, όπως το να περιορίσει το αλάτι στο φαγητό του.

