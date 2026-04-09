Τροφική δηλητηρίαση: Συμπτώματα, πώς προκαλείται και πότε να πάτε σε γιατρό

Τα συμπτώματα από την τροφική δηλητηρίαση μπορεί να εμφανιστούν μέσα σε λίγες ώρες και περιλαμβάνουν στομαχικές διαταραχές, εμετό και πυρετό.

Η τροφική δηλητηρίαση, ένας τύπος τροφιμογενούς ασθένειας, είναι κάτι που παθαίνουν οι άνθρωποι από κάτι που έτρωγαν ή έπιναν. Οι αιτίες είναι μικρόβια ή άλλα επιβλαβή πράγματα στα τρόφιμα ή τα ποτά, όπως η σαλμονέλα ή το E. coli.

Τα συμπτώματα της τροφικής δηλητηρίασης συχνά περιλαμβάνουν στομαχικές διαταραχές και έμετο. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συχνότερα μέσα σε ώρες ή ημέρες από την κατανάλωση του φαγητού.

Οι περισσότεροι άνθρωποι με τροφική δηλητηρίαση έχουν ήπια συμπτώματα και βελτιώνονται χωρίς θεραπεία. Ωστόσο, μερικές φορές η τροφική δηλητηρίαση μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις πρέπει να πάτε άμεσα σε γιατρό.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα της τροφικής δηλητηρίασης μπορεί να περιλαμβάνουν:

Διάρροια

Πυρετό

Πονοκέφαλο

Ναυτία

Πόνο στο στομάχι

Εμετό

Τα σημάδια τροφικής δηλητηρίασης μπορεί να εμφανιστούν εντός δύο έως έξι ωρών από την κατάποση μολυσμένων τροφίμων ή υγρών. Αλλά αυτό εξαρτάται από το μικρόβιο. Ορισμένοι τύποι χρειάζονται περισσότερο χρόνο στον οργανισμό σας πριν γίνουν επιβλαβείς.

Τα συμπτώματα τείνουν επίσης να εξαφανίζονται γρήγορα. Συνήθως διαρκούν 12 έως 48 ώρες. Η τροφική δηλητηρίαση διαρκεί γενικά ταχύτερα από πολλές άλλες κοινές ασθένειες.

Αιτίες τροφικής δηλητηρίασης

Οι πιο συχνές αιτίες τροφικής δηλητηρίασης είναι τα βακτήρια. Τα βακτήρια μπορούν να αναπτυχθούν στα τρόφιμα όταν:

δεν είναι φρέσκα

δεν είναι πλυμένα

δεν έχουν μαγειρευτεί καλά

δεν έχουν μπει άμεσα στο ψυγείο / δεν διατηρούνται σε κατάλληλες θερμοκρασίες

Άλλα μικρόβια, όπως ιοί, παράσιτα και μύκητες , μπορούν επίσης να δηλητηριάσουν το φαγητό σας. Μπορεί να ζουν στο περιβάλλον από όπου προέρχεται το φαγητό ή το νερό σας. Ή μπορεί να μεταδοθούν στο φαγητό σας από κάποιον που το χειρίζεται, εάν αυτό το άτομο είναι μολυσμένο.

-Σαλμονέλα: Αυτή είναι η πιο κοινή αιτία τροφικής δηλητηρίασης. Προκαλεί επίσης τις περισσότερες νοσηλείες και θανάτους. Τα ωμά αυγά και τα μη καλά μαγειρεμένα πουλερικά είναι συνηθισμένες αιτίες.

-E. coli: Ορισμένα στελέχη παράγουν μια τοξίνη που ερεθίζει το λεπτό έντερο. Αυτές βρίσκονται συχνά σε μη καλά μαγειρεμένο κρέας και ωμά λαχανικά.

-Λιστέρια: Αυτά τα βακτήρια μπορούν να ζουν σε μαλακά τυριά, ωμά φύτρα, αλλαντικά.

-Νοροϊός: Μπορείτε να κολλήσετε νοροϊό τρώγοντας οστρακοειδή, φυλλώδη λαχανικά ή φρέσκα φρούτα. Μπορείτε επίσης να τον κολλήσετε από ένα άρρωστο άτομο. Αυτός ο ιός είναι μια κοινή αιτία γαστρικής γρίπης.

-Σταφυλόκοκκος: Μια τέτοια λοίμωξη μπορεί να εμφανιστεί όταν τα βακτήρια μεταφέρονται από ένα μολυσμένο άτομο σε τρόφιμα που χειρίζεται. Ειδικά αν αγγίζουν κρέατα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Μπορεί να επηρεάσει πολλά μέρη του σώματός σας.

-Σιγκέλα: Η σιγκέλα βρίσκεται συχνά σε σαλάτες με βάση την κρέμα ή τη μαγιονέζα, όπως τόνος, πατάτα, μακαρόνια ή κοτόπουλο. Μπορεί να προκαλέσει αίμα ή βλέννα στη διάρροια (βακιλλική δυσεντερία).

Οι λοιμώξεις που προκαλούνται από τροφική δηλητηρίαση είναι μεταδοτικές. Όταν έχετε μολυνθεί, μπορείτε να μεταδώσετε μικρόβια μέσω μικροσκοπικών σωματιδίων εμετού ή κοπράνων. Αυτά τα σωματίδια μπορούν να παραμείνουν σε επιφάνειες ή στα δάχτυλά σας. Μπορούν να μεταδοθούν σε άλλο άτομο εάν αγγίξει αυτές τις επιφάνειες ή εάν αγγίξετε εσείς το φαγητό του. Οι λοιμώξεις από τροφική δηλητηρίαση μπορούν να εξαπλωθούν γρήγορα σε κοντινή απόσταση. Συχνά εξαπλώνονται σε σχολεία και κρουαζιερόπλοια.

Επιπλοκές

Οι επιπλοκές από την τροφική δηλητηρίαση είναι σπάνιες. Αλλά μπορεί να είναι σοβαρές και, μερικές φορές, ακόμη και θανατηφόρες. Η σοβαρή αφυδάτωση είναι η πιο συχνή επιπλοκή. Χάνετε πολύ νερό και ηλεκτρολύτες με συχνό εμετό και διάρροια. Και μπορεί να είναι δύσκολο να πίνετε αρκετά υγρά για να τα αναπληρώσετε. Ορισμένες από τις λοιμώξεις που μπορείτε να κολλήσετε μέσω τροφικής δηλητηρίασης μπορούν επίσης να προκαλέσουν άλλες επιπλοκές, όπως:

-Αποβολή: Η λοίμωξη από λιστέρια είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τα αναπτυσσόμενα έμβρυα. Το βακτήριο μπορεί να προκαλέσει νευρολογική βλάβη, ακόμη και θάνατο.

-Νεφρική βλάβη: Το E. coli μπορεί να οδηγήσει σε αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (HUS) και νεφρική ανεπάρκεια.

-Αρθρίτιδα: Τα βακτήρια Salmonella και Campylobacter μπορούν να προκαλέσουν χρόνια αρθρίτιδα και βλάβη στις αρθρώσεις.

-Νευρικό σύστημα και βλάβη στον εγκέφαλο: Ορισμένα βακτήρια ή ιοί μπορούν να προκαλέσουν μια εγκεφαλική λοίμωξη που ονομάζεται μηνιγγίτιδα. Άλλα μπορούν να προκαλέσουν μια νευρολογική διαταραχή που ονομάζεται σύνδρομο Guillain-Barré.

Θεραπεία

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαχειριστείτε την τροφική δηλητηρίαση στο σπίτι. Η ενυδάτωση είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε. Εάν εσείς ή το παιδί σας εμφανίσετε σημάδια αφυδάτωσης, ίσως χρειαστεί να πάτε στο νοσοκομείο για ενδοφλέβια χορήγηση υγρών.

Ορισμένοι τύποι λοιμώξεων μπορεί να χρειάζονται θεραπεία με αντιβιοτικά ή αντιπαρασιτικά φάρμακα. Ο γιατρός μπορεί να σας ενημερώσει εάν έχετε έναν από αυτούς τους τύπους, με διάγνωση μέσα από εξετάσεις.

Πότε πρέπει να μιλήσω με γιατρό;

Καλέστε τον γιατρό εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε και πάθατε τροφική δηλητηρίαση. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Καλέστε τον γιατρό εάν εσείς ή το παιδί σας έχετε ασυνήθιστα συμπτώματα, όπως:

Επίμονος, υψηλός πυρετός (Πάνω από 38 βαθμοί Κελσίου)

Αιματηρή διάρροια ή αιμορραγικός εμετός

Σκούρα ούρα ή έλλειψη ούρων

Θολή όραση

Παραλήρημα ή σύγχυση

Ζάλη

Πρόληψη

Πώς μπορεί να προληφθεί η τροφική δηλητηρίαση;

Οι ασφαλείς πρακτικές χειρισμού τροφίμων είναι ο σημαντικότερος τρόπος για την πρόληψη της τροφικής δηλητηρίασης. Όσοι συλλέγουν, χειρίζονται και προετοιμάζουν τρόφιμα πρέπει να είναι σε εγρήγορση για τους κινδύνους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Ασφαλείς πρακτικές:

Καθαρισμός: Πλύνετε καλά τα ωμά προϊόντα με καθαρό νερό. Πλύνετε τα χέρια και τα σκεύη σας πριν τα χρησιμοποιήσετε. Καθαρίστε και απολυμάνετε όλες τις επιφάνειες που θα αγγίξει το φαγητό σας. Αυτό περιλαμβάνει σανίδες κοπής, πάγκους και πιάτα. Μην ξεχνάτε πράγματα που μπορεί να αγγίξουν τα χέρια σας στην κουζίνα, όπως πετσέτες .

Διαχωρισμός: Κρατήστε το ωμό κρέας και τα αυγά μακριά από τα προϊόντα. Το μαγείρεμα σκοτώνει τα μικρόβια στο κρέας — αλλά αν αυτά τα μικρόβια έρθουν σε επαφή με άψητα τρόφιμα, μπορούν να εξαπλωθούν.

Μαγείρεμα: Μαγειρέψτε καλά τα κρέατα και τα θαλασσινά στις κατάλληλες θερμοκρασίες για να σκοτώσετε τα μικρόβια.

Ψύξη: Ψύξτε ή καταψύξτε τα έτοιμα τρόφιμα εντός δύο ωρών από το μαγείρεμα. Αυτό εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων. Ελέγξτε τις ημερομηνίες λήξης στα ψυγμένα τρόφιμα και προσέξτε σημάδια μούχλας ή έντονης μυρωδιάς.

Πηγή: iatropedia.gr