Τρεις ξηροί καρποί που ενισχύουν το κολλαγόνο – Μικροσκοπικά ελιξίρια νεότητας

Το κολλαγόνο είναι ένα από τα πιο συζητημένα θρεπτικά συστατικά στη βιομηχανία της ομορφιάς, καθώς αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο για υγιές και νεανικό δέρμα. Ο ρόλος του είναι να προστατεύει το δέρμα από τοξίνες και βλαβερούς παράγοντες του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση των ρυτίδων και των λεπτών γραμμών.

Αν και πολλά προϊόντα του εμπορίου περιέχουν κολλαγόνο από ζωικές πηγές, η αλήθεια είναι ότι ο οργανισμός μας μπορεί να παράγει επαρκείς ποσότητες εάν του παρέχουμε τα σωστά θρεπτικά συστατικά. Τα κατάλληλα φυσικά τρόφιμα μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγή κολλαγόνου, προσφέροντας όχι μόνο υγιές δέρμα, αλλά και προστασία από την πρόωρη γήρανση. Τα πιο έξυπνα σνακ που μπορείς να βάλεις στην καθημερινή διατροφή σου; Οι παρακάτω ξηροί καρποί.



Υγιή λίπη για ενίσχυση του κολλαγόνου

Το κολλαγόνο είναι η πρωτεΐνη που δίνει στο δέρμα τη δομή, την ελαστικότητά του. Καθώς μεγαλώνουμε, παράγουμε όλο και λιγότερο κολλαγόνο στο δέρμα μας κάθε χρόνο. Γι’ αυτό και παρατηρούμε την τάση για ρυτίδες και λεπτότερο δέρμα όσο μεγαλώνουμε.

Η διατροφή με φυσικά ένζυμα και φυτικά λιπαρά είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της νεανικότητας του δέρματος. Τα φυτικά τρόφιμα, σε αντίθεση με τα ζωικά, δεν χρειάζονται επεξεργασία για να καταναλωθούν με ασφάλεια. Κι οι ωμοί ξηροί καρποί είναι πλούσιοι σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την παραγωγή κολλαγόνου.

Βασικά θρεπτικά συστατικά για το κολλαγόνο

Ο χαλκός, ο ψευδάργυρος, οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, η βιταμίνη Α, η βιταμίνη C και η βιταμίνη Ε είναι μερικά από τα πιο σημαντικά συστατικά που βοηθούν στην παραγωγή κολλαγόνου. Δες παρακάτω μερικούς από τους καλύτερους ξηρούς καρπούς που μπορείς να ενσωματώσεις στη διατροφή σου.

Αμύγδαλα

Τα αμύγδαλα αποτελούν εξαιρετική τροφή για το δέρμα. Είναι γεμάτα πρωτεΐνες που υποστηρίζουν την παραγωγή κολλαγόνου και περιέχουν μονοακόρεστα λιπαρά, χαλκό, ψευδάργυρο, βιταμίνες Β1, Β5, Β6, ασβέστιο και βιταμίνη Ε. Επίσης, είναι πλούσια σε μαγνήσιο, το οποίο βοηθά στη ρύθμιση του νευρικού συστήματος. Το στρες και το άγχος μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το δέρμα, οπότε η κατανάλωση αμυγδάλων μπορεί να έχει καταπραϋντική δράση. Επίλεξε ωμά αμύγδαλα ή βούτυρο αμυγδάλου για μέγιστη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Κάστανα

Τα κάστανα είναι ο μοναδικός ξηρός καρπός που περιέχει βιταμίνη C, η οποία προλαμβάνει τη διάσπαση του κολλαγόνου και ενισχύει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Μόλις 1/4 της κούπας κάστανα παρέχει το 30% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης βιταμίνης C. Προτίμησε τα φυσικά ψημένα κάστανα χωρίς πρόσθετα έλαια, καθώς είναι ελαφρώς γλυκά και εύπεπτα. Καρύδια

Τα καρύδια είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, βιταμίνη Ε, βιταμίνες Β και ψευδάργυρο. Αποτελούν μία από τις πιο οικονομικές και ωφέλιμες επιλογές τόσο για την επιδερμίδα όσο και για τη λειτουργία του εγκεφάλου. Η κατανάλωσή τους μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, αποτρέποντας τις αιφνίδιες αυξήσεις ινσουλίνης που συχνά οδηγούν σε δερματικά προβλήματα όπως ακμή και εξασθένηση της παραγωγής κολλαγόνου.

Με βάση τα παραπάνω η παραγωγή κολλαγόνου είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση ενός υγιούς και λαμπερού δέρματος. Εντάσσοντας στην καθημερινή διατροφή σου τροφές όπως αμύγδαλα, κάστανα και καρύδια, μπορείς να ενισχύσεις τη φυσική παραγωγή του.

Πηγή: ladylike.gr