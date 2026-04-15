Τοξικότητα και κίνδυνοι από το φυτό πικροδάφνη – Τι προτείνει ο ΕΟΔΥ για την προστασία των παιδιών

Η πικροδάφνη (Nerium oleander) αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα καλλωπιστικά φυτά στη χώρα μας, καθώς συναντάται ευρέως σε κήπους, αυλές, δρόμους και δημόσιους χώρους. Παρά την αισθητική της αξία και την ανθεκτικότητά της, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτό, του οποίου όλα τα μέρη περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

Η ευρεία παρουσία της πικροδάφνης σε χώρους όπου κινούνται και δραστηριοποιούνται παιδιά, όπως σχολεία, παιδικές χαρές και πάρκα, καθιστά αναγκαία την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους έκθεσης. Ο ΕΟΔΥ δίνει έμφαση στη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης αναγνώρισης και της σωστής αντιμετώπισης περιστατικών έκθεσης, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας, ιδίως των παιδιών.

Τονίζει ωστόσο ότι παρά τους κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση σε μεγάλες ποσότητες συστατικών της πικροδάφνης η εμπειρία έχει δείξει ότι τα περιστατικά δηλητηριάσεων είναι λίγα και ελαφρός μορφής.

Με βάση τα δεδομένα από το Κέντρο Δηλητηριάσεων, από το 2020, κάθε έτος υπάρχουν 15-20 περιπτώσεις παιδιών με δηλητηρίαση από πικροδάφνη, που όμως κανένα δεν εμφάνισε σοβαρό σύμπτωμα και δεν χρειάστηκε να λάβει αντίδοτο ή να νοσηλευθεί.

Υψηλές συγκεντρώσεις τοξινών

Ο γαλακτώδης χυμός που υπάρχει σε όλα τα μέρη της πικροδάφνης είναι γεμάτος με πολλές τοξικές ουσίες.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, τα φύλλα, τα άνθη και οι μίσχοι των πικροδαφνών περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις τοξινών, κυρίως γλυκοσίδων όπως η ολεανδρίνη (τριτερπενική γλυκοσίδη, η νεριίνη και η θεβαϊνη), καθιστώντας τις πικροδάφνες επικίνδυνες τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα.

Οι γλυκοσίδες επηρεάζουν σημαντικά το καρδιαγγειακό σύστημα, προκαλώντας συμπτώματα που κυμαίνονται από ναυτία και κοιλιακό άλγος έως σοβαρές αρρυθμίες και αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Ακόμη και ο καπνός από πικροδάφνη που καίγεται είναι πολύ τοξικός. Οι πικροδάφνες περιλαμβάνονται συχνά στα πιο δηλητηριώδη φυτά στον κόσμο και είναι πολύ κοινές στην Ελλάδα.

Έκθεση του ανθρώπου στην πικροδάφνη

Η έκθεση του ανθρώπου στην πικροδάφνη (Nerium oleander) μπορεί να προκληθεί από τυχαία ή εκούσια κατάποση, κατανάλωση για ιατρικούς σκοπούς και εγκληματική δηλητηρίαση, καθώς επίσης και μέσω δερματικής επαφής, εισπνοής, ή παρεντερικής έκθεσης.