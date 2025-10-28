MENOY

ΥΓΕΙΑ

Το λάθος που κάνουν πολλοί μετά τη δίαιτα και καταστρέφει τα αποτελέσματα

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Σύμφωνα με μια διατροφολόγο, αυτή η συνήθεια μετά τη δίαιτα μπορεί να ακυρώσει όλη σας την προσπάθεια

Είναι μια απλή, καθημερινή συνήθεια που έχουν πολλοί άνθρωποι, όμως, τα καλά νέα είναι πως μπορεί να σταματήσει εύκολα.

Αποφασίζετε να φροντίσετε τον εαυτό σας: να κινείστε περισσότερο, να τρέφεστε καλύτερα, να κοιμάστε επαρκώς. Και χωρίς να το καταλάβετε, αποκτάτε ένα νέο «αντανακλαστικό», μια πράξη που μοιάζει αθώα ή ακόμα και θετική. Ωστόσο, όπως εξηγεί η διατροφολόγος Rachel Paul, αυτό το φαινομενικά αθώο αντανακλαστικό μπορεί στην πραγματικότητα να σαμποτάρει την πρόοδό σας.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η ειδικός στη διατροφή και διδάκτωρ δημόσιας υγείας εξηγεί ότι ο τρόπος με τον οποίο «επιβραβεύουμε» τον εαυτό μας για μια επιτυχία ή ένα ορατό αποτέλεσμα στην απώλεια βάρους μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη συνέχεια της προσπάθειας. Ακόμα κι αν η πρόθεση είναι καλή, η επιλογή της ανταμοιβής παίζει καθοριστικό ρόλο στο αν θα δημιουργήσουμε υγιείς και διαρκείς συνήθειες. Σε βάθος χρόνου, κάποιες αντιδράσεις αντί να μας βοηθούν μπορούν να μας φρενάρουν.

Η Rachel Paul τονίζει ότι το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε την πρόοδό μας. Είτε προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση, είτε να νιώσουμε καλύτερα με το σώμα μας, είτε να ενισχύσουμε την υγεία μας, είναι σημαντικό να σταματάμε και να βλέπουμε τι έχουμε καταφέρει. Αυτό ενισχύει το κίνητρο και δίνει νόημα στην προσπάθεια.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι το να γιορτάζουμε την επιτυχία μας, αλλά ο τρόπος που το κάνουμε.

Πολλοί άνθρωποι, όταν πετυχαίνουν έναν στόχο π.χ. χάνουν μερικά κιλά, ολοκληρώνουν μια προπόνηση ή τηρούν τη δίαιτά τους για μια εβδομάδα, αποφασίζουν να «επιβραβεύσουν τον εαυτό τους» με φαγητό. Ένα γλυκό, ένα burger ή κάποιο άλλο «comfort food».

Όμως, όπως εξηγεί η Rachel Paul, «το φαγητό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ανταμοιβή για την προσπάθεια ή την επιτυχία στην απώλεια βάρους». Η διατροφή, τονίζει, πρέπει να παραμένει πηγή ενέργειας, ευχαρίστησης και φροντίδας του σώματος, όχι ένας τρόπος επιβράβευσης ή επιβεβαίωσης.

Αντί γι’ αυτό, η ειδικός προτείνει να βρίσκουμε άλλους τρόπους να επιβραβεύουμε τον εαυτό μας. Μια αγαπημένη δραστηριότητα, λίγη χαλάρωση, μια αγορά που μας εμπνέει ή μια όμορφη εμπειρία με αγαπημένα πρόσωπα.

Κάτι που μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε, αντί να μας απομακρύνει από τον στόχο μας.

Πηγή: bovary.gr

Δίαιτα

