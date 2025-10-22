Το “κρυφό” σωματικό λίπος αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα, εγκεφαλικό στους αδύνατους

Το σωματικό λίπος που περιβάλλει τα όργανα βαθιά μέσα στην κοιλιά μπορεί να αυξάνει σιωπηρά τον κίνδυνο για έμφραγμα και εγκεφαλικό που διατρέχουν ακόμα και οι άνθρωποι με υγιές σωματικό βάρος, προειδοποιούν επιστήμονες από τον Καναδά.

Την ίδια συνέπεια έχει και η συσσώρευση λίπους στα κύτταρα του ήπατος, προσθέτουν.

Η σχετική μελέτη έδειξε ότι τόσο το σπλαγχνικό λίπος, όσο και η λιπώδης διήθηση του ήπατος (είναι γνωστή ως «λίπος στο συκώτι») σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο στένωσης και απόφραξης των αρτηριών.

«Δεν μπορεί πάντοτε με μία απλή ματιά να κρίνει ένας γιατρός εάν ένας ασθενής έχει συσσώρευση λίπους γύρω από τα όργανα της κοιλίας ή εντός του ήπατός του», δήλωσε η επιβλέπουσα ερευνήτρια Dr. Sonia Anand, καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο ΜακΜάστερ.

Ωστόσο «και τα δύο είδη σωματικού λίπους είναι μεταβολικά ενεργά και επικίνδυνα. Σχετίζονται με φλεγμονή και βλάβη στις αρτηρίες, ακόμα και σε ανθρώπους που φαίνονται αδύνατοι. Γι’ αυτό τον λόγο είναι σημαντικό να αναθεωρήσουμε το πώς αξιολογούμε το σωματικό βάρος και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο», πρόσθεσε.

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση Communications Medicine του ομίλου Nature. Όπως γράφουν οι ερευνητές, το αυξημένο σπλαγχνικό και ηπατικό λίπος συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολλών προβλημάτων υγείας όπως:

Ο σακχαρώδης διαβήτης

Η υπέρταση

Η καρδιαγγειακή νόσος

Η έκπτωση των νοητικών λειτουργιών

Ο καρκίνος

Η μελέτη

Στην παρούσα μελέτη οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν τις δυνητικές συσχετίσεις του με την υγεία των αρτηριών. Έτσι εστιάσθηκαν στις καρωτίδες αρτηρίες που βρίσκονται στον λαιμό και τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο.

Οι στενώσεις στις καρωτίδες είναι ενδεικτικές της κατάστασης που έχουν οι αρτηρίες όλου του σώματος. Επιπλέον, οι στενωμένες καρωτίδες σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού.

Οι ερευνητές μελέτησαν κατ’ αρχάς 6.760 Καναδούς, μέσης ηλικίας 57 ετών. Το 55% ήσαν γυναίκες. Οι ερευνητές τους υπέβαλλαν σε μαγνητική τομογραφία και υπερηχογραφήματα, για να ελέγξουν το ήπαρ, τις καρωτίδες αρτηρίες και την συσσώρευση λίπους γύρω από τα όργανα της κοιλιάς τους.

Στη συνέχεια έκαναν την ίδια αξιολόγηση σε 26.547 συμμετέχοντες στην μεγάλη βάση ιατρικών δεδομένων UK Biobank. Σε αυτήν, μισό εκατομμύριο Βρετανοί παρέχουν από το 2009 στοιχεία για την υγεία και τον τρόπο ζωής τους. Οι εθελοντές από αυτή την βάση δεδομένων είχαν μέση ηλικία 55 ετών. Το 52% ήσαν γυναίκες.

Τα ευρήματα

Όπως έδειξαν τα ευρήματα και από τις δύο ομάδες, το αυξημένο σπλαγχνικό συσχετιζόταν ισχυρά με την πάχυνση και την στένωση των καρωτίδων αρτηριών. Το ίδιο ίσχυε και για το αυξημένο ηπατικό λίπος.

Οι συσχετίσεις αυτές, όμως, δεν παρατηρήθηκαν μόνον σε ανθρώπους με λίγα ή πολλά περιττά κιλά. Ίσχυαν ακόμα και για τους εθελοντές με υγιές σωματικό βάρος.

Η μελέτη έδειξε ακόμα ότι οι συσχετίσεις παρέμειναν ισχυρές και όταν οι ερευνητές συνυπολόγισαν άλλους συμβάλλοντες παράγοντες, όπως:

Τα επίπεδα χοληστερόλης

Η αρτηριακή πίεση

Τα νέα ευρήματα «πρέπει να αφυπνίσουν γιατρούς και ασθενείς», τόνισε o επικεφαλής ερευνητής Dr. Russell de Souza, αναπληρωτής καθηγητής Ερευνητικών Μεθόδων Υγείας στο ΜακΜάστερ. «Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) δεν είναι αρκετός για να αξιολογηθεί ο καρδιαγγειακός κίνδυνος ενός ατόμου».

Πηγή: iatropedia.gr