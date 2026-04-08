MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Το καλύτερο ρόφημα το βράδυ για το σάκχαρο στο αίμα

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Πολλοί άνθρωποι δίνουν μεγάλη σημασία στο τι τρώνε το βράδυ όταν προσπαθούν να ρυθμίσουν το σάκχαρό τους. Ωστόσο, εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και το τι πίνουν.

Τα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη μπορούν να προκαλέσουν απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο, κάτι που τα καθιστά λιγότερο κατάλληλα για βραδινή κατανάλωση. Αντίθετα, ορισμένα ροφήματα, όπως τα αφεψήματα βοτάνων, φαίνεται να έχουν θετική επίδραση.

Γιατί τα αφεψήματα βοτάνων βοηθούν στο σάκχαρο

Έρευνες δείχνουν ότι συγκεκριμένα αφεψήματα, όπως το τσάι κανέλας, το χαμομήλι ή η λεβάντα, μπορούν να βοηθήσουν με διάφορους τρόπους στη ρύθμιση του σακχάρου.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με διατροφολόγους, το τσάι κανέλας έχει σημαντικά οφέλη λόγω των αντιοξειδωτικών, τα οποία βοηθούν στον περιορισμό των απότομων αυξήσεων της γλυκόζης και παράλληλα προσφέρουν αντιφλεγμονώδη οφέλη.

Από την άλλη αφεψήματα – όπως το χαμομήλι, η βαλεριάνα και η λεβάντα – συμβάλλουν στη χαλάρωση και στη βελτίωση του ύπνου, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η κακή ποιότητα ύπνου συνδέεται με αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης που αυξάνει την παραγωγή γλυκόζης και δυσκολεύει τη σωστή διαχείριση του σακχάρου από τον οργανισμό.

Οι διατροφολόγοι επισημαίνουν ότι όσο πιο ήρεμος και ποιοτικός είναι ο ύπνος, τόσο καλύτερα μπορεί το σώμα να διατηρεί χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, οδηγώντας έτσι σε πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου.

Επίσης όλα τα αφεψήματα βοηθούν στη διατήρηση καλής ενυδάτωσης. Η αφυδάτωση μπορεί να αυξήσει τη συγκέντρωση σακχάρου στο αίμα, καθώς μειώνεται το νερό στην κυκλοφορία. Άρα, η επαρκής πρόσληψη υγρών είναι βασική για τη ρύθμιση του σακχάρου.

Μια απλή και έξυπνη επιλογή

Η βραδινή ρουτίνα παίζει μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο συχνά πιστεύουμε στη ρύθμιση του σακχάρου, η οποία δεν εξαρτάται μόνο από το τι τρώμε, αλλά και από το τι πίνουμε.

Ένα απλό, ζεστό αφέψημα βοτάνων όχι μόνο δεν επιβαρύνει τον οργανισμό με επιπλέον σάκχαρα, αλλά υποστηρίζει τον ποιοτικό ύπνο, μειώνει το στρες, ενισχύει την ενυδάτωση και συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Παρότι δεν αποτελεί «μαγική λύση», είναι μια έξυπνη επιλογή για το βραδινό σας ρόφημα.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε στην Περιφερειακή Οδό λόγω Flyover

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Μαρία Συρεγγέλα: Η αντιπολίτευση δεν ψήφισε την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αλλά δεν είχε και μια εναλλακτική πρόταση

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος: Η δημόσια κριτική οφείλει να ασκείται με θεσμική υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση, ώστε να διαφυλάσσεται το κύρος της Δικαιοσύνης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μέλη του Β’ ΚΑΠΗ θα στολίσουν Επιτάφιο στην Ενορία Παναγίας Φανερωμένης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Ο Άδ. Γεωργιάδης θα μείνει στην ιστορία ως ο ρουσφετάκιας ακροδεξιός υπουργός που υπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Ντούσκο Βουγιόσεβιτς: Έφυγε από τη ζωή ο Σέρβος προπονητής μπάσκετ