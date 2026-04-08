Το καλύτερο ρόφημα το βράδυ για το σάκχαρο στο αίμα

Πολλοί άνθρωποι δίνουν μεγάλη σημασία στο τι τρώνε το βράδυ όταν προσπαθούν να ρυθμίσουν το σάκχαρό τους. Ωστόσο, εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και το τι πίνουν.

Τα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη μπορούν να προκαλέσουν απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο, κάτι που τα καθιστά λιγότερο κατάλληλα για βραδινή κατανάλωση. Αντίθετα, ορισμένα ροφήματα, όπως τα αφεψήματα βοτάνων, φαίνεται να έχουν θετική επίδραση.

Γιατί τα αφεψήματα βοτάνων βοηθούν στο σάκχαρο

Έρευνες δείχνουν ότι συγκεκριμένα αφεψήματα, όπως το τσάι κανέλας, το χαμομήλι ή η λεβάντα, μπορούν να βοηθήσουν με διάφορους τρόπους στη ρύθμιση του σακχάρου.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με διατροφολόγους, το τσάι κανέλας έχει σημαντικά οφέλη λόγω των αντιοξειδωτικών, τα οποία βοηθούν στον περιορισμό των απότομων αυξήσεων της γλυκόζης και παράλληλα προσφέρουν αντιφλεγμονώδη οφέλη.

Από την άλλη αφεψήματα – όπως το χαμομήλι, η βαλεριάνα και η λεβάντα – συμβάλλουν στη χαλάρωση και στη βελτίωση του ύπνου, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η κακή ποιότητα ύπνου συνδέεται με αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης που αυξάνει την παραγωγή γλυκόζης και δυσκολεύει τη σωστή διαχείριση του σακχάρου από τον οργανισμό.

Οι διατροφολόγοι επισημαίνουν ότι όσο πιο ήρεμος και ποιοτικός είναι ο ύπνος, τόσο καλύτερα μπορεί το σώμα να διατηρεί χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, οδηγώντας έτσι σε πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου.

Επίσης όλα τα αφεψήματα βοηθούν στη διατήρηση καλής ενυδάτωσης. Η αφυδάτωση μπορεί να αυξήσει τη συγκέντρωση σακχάρου στο αίμα, καθώς μειώνεται το νερό στην κυκλοφορία. Άρα, η επαρκής πρόσληψη υγρών είναι βασική για τη ρύθμιση του σακχάρου.

Μια απλή και έξυπνη επιλογή

Η βραδινή ρουτίνα παίζει μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο συχνά πιστεύουμε στη ρύθμιση του σακχάρου, η οποία δεν εξαρτάται μόνο από το τι τρώμε, αλλά και από το τι πίνουμε.

Ένα απλό, ζεστό αφέψημα βοτάνων όχι μόνο δεν επιβαρύνει τον οργανισμό με επιπλέον σάκχαρα, αλλά υποστηρίζει τον ποιοτικό ύπνο, μειώνει το στρες, ενισχύει την ενυδάτωση και συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Παρότι δεν αποτελεί «μαγική λύση», είναι μια έξυπνη επιλογή για το βραδινό σας ρόφημα.

Πηγή: newsbeast.gr