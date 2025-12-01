Τι θα συμβεί στον εγκέφαλό σου αν δεν παίρνεις αρκετή πρωτεΐνη

Η πρωτεΐνη δεν είναι σημαντική μόνο για τους μύες και τα οστά, αλλά φαίνεται πως επηρεάζει και τον εγκέφαλο. Σύμφωνα με ανασκόπηση του 2021, η αυξημένη πρόσληψη πρωτεΐνης συνδέεται με καλύτερη μνήμη, προσοχή και ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους.

Παρότι οι ειδικοί συνιστούν 0,8 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως, σχεδόν οι μισοί ηλικιωμένοι σε μελέτη του The Journal of Nutrition, Health & Aging δεν λαμβάνουν αρκετή ποσότητα. Και αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: πώς επηρεάζει η έλλειψη πρωτεΐνης τη λειτουργία του εγκεφάλου;

Ποιο είναι το απροσδόκητο αποτέλεσμα της χαμηλής πρόσληψης πρωτεΐνης στον εγκέφαλο

Η μειωμένη πρωτεΐνη αυξάνει τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης

Η έλλειψη πρωτεΐνης στη διατροφή μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με έρευνα του 2022 που δημοσιεύτηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition. Για περισσότερο από 2 δεκαετίες, οι ερευνητές παρακολούθησαν πάνω από 49.000 γυναίκες και 27.000 άνδρες, εξετάζοντας πώς οι μακροχρόνιες διατροφικές τους συνήθειες επηρέαζαν την υγεία τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, σε σύγκριση με τους υδατάνθρακες, όσο περισσότερη πρωτεΐνη κατανάλωναν οι συμμετέχοντες, τόσο μικρότερος ήταν ο κίνδυνος εμφάνισης γνωστικής έκπτωσης.

Ο ρόλος των πηγών πρωτεΐνης αποδείχθηκε σημαντικός. Όμως, όσοι κατανάλωναν περισσότερα επεξεργασμένα κρέατα, είχαν αυξημένο κίνδυνο γνωστικής επιδείνωσης. Αντίθετα, η αυξημένη κατανάλωση ψαριών, οσπρίων και άπαχου πουλερικού φάνηκε να μειώνει τον κίνδυνο. Όπως δήλωσε η επικεφαλής της μελέτης, στο Harvard Health Publishing: «Τα μπιζέλια και τα φασόλια lima, συγκεκριμένα, συνδέθηκαν με 28% χαμηλότερο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης για κάθε 3 επιπλέον μερίδες την εβδομάδα».

Τρόποι προστασίας από τη γνωστική έκπτωση

Εκτός από τη διατήρηση μιας διατροφής πλούσιας σε πρωτεΐνη, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να προστατεύσεις τον εγκέφαλό σου, καθώς μεγαλώνεις. Οι ειδικοί του National Institute on Aging επισημαίνουν ότι η φροντίδα της σωματικής υγείας είναι καθοριστική και δεν εννοούν μόνο τη γυμναστική. Σημαίνει επίσης:

αποφυγή καπνίσματος,

περιορισμό κατανάλωσης αλκοόλ,

μείωση του κινδύνου κρανιοεγκεφαλικών τραυματισμών,

αρκετό ύπνο,

έλεγχο της υπέρτασης και των υψηλών λιπιδίων στο αίμα.



Όμως, δεν αρκεί μόνο η γυμναστική για το σώμα. Χρειάζεται και εκγύμναση του εγκεφάλου. Αυτό περιλαμβάνει κοινωνική αλληλεπίδραση και νέες δραστηριότητες, όπως χορός, γράψιμο, ραπτική ή παιχνίδια.

Πηγή: ladylike.gr