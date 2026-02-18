Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν τρώμε γιαούρτι κάθε μέρα

Το γιαούρτι έχει πλέον καθιερωθεί ως βασικό τρόφιμο σε εκατομμύρια νοικοκυριά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Καταναλώνεται σκέτο, σε μπολ με φρούτα, σε smoothies, σε αλμυρές σάλτσες ή ως υποκατάστατο άλλων γαλακτοκομικών, με τη φήμη ενός χορταστικού και θρεπτικού τροφίμου. Τι πραγματικά όμως συμβαίνει στον οργανισμό όταν το γιαούρτι μπαίνει καθημερινά στο πιάτο μας;

Σύμφωνα με στοιχεία του USDA, μία μερίδα απλού γιαουρτιού πλήρους γάλακτος, περίπου μισό φλιτζάνι, αποδίδει σημαντική ποσότητα πρωτεΐνης, ασβεστίου και βιταμινών του συμπλέγματος Β, με σχετικά χαμηλές θερμίδες. Όπως εξηγεί η παιδίατρος και διαιτολόγος Liz Daniels, το γιαούρτι είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, ασβέστιο και βιταμίνη Β12, ενώ ανάλογα με το προϊόν μπορεί να περιέχει και βιταμίνη D.

Η διαδικασία στράγγισης, που το διαφοροποιεί από το κοινό γιαούρτι, απομακρύνει μέρος του υγρού και συμπυκνώνει τα θρεπτικά συστατικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, στοιχείο που συμβάλλει στον κορεσμό, στη ρύθμιση της όρεξης και στη διατήρηση της μυϊκής μάζας.

Οφέλη για οστά, μύες και νευρικό σύστημα

Η κλινική διαιτολόγος Elizabeth Keck τονίζει ότι το ασβέστιο του γιαουρτιού παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας των οστών και των δοντιών, αλλά και στη σωστή λειτουργία των μυών και στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Παράλληλα, ο φώσφορος και η βιταμίνη D, όπου υπάρχει, ενισχύουν περαιτέρω τη σκελετική υγεία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η βιταμίνη Β12, ένα θρεπτικό συστατικό που συχνά λείπει από τη σύγχρονη διατροφή. Όπως επισημαίνει η διαιτολόγος Dani Dominguez, η Β12 είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ερυθρών αιμοσφαιρίων και τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Προβιοτικά και υγεία του εντέρου

Ανάλογα με τη μάρκα, μπορεί να αποτελεί και σημαντική πηγή προβιοτικών. Τα «καλά» βακτήρια συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας του εντερικού μικροβιώματος και στη στήριξη του ανοσοποιητικού. Επιπλέον, λόγω της χαμηλότερης περιεκτικότητας σε λακτόζη σε σχέση με το γάλα, συχνά είναι πιο εύπεπτο για άτομα με ήπια δυσανεξία.

Πότε χρειάζεται προσοχή

Παρά τα οφέλη, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι όλα τα γιαούρτια ίδια. Οι πλήρεις εκδοχές περιέχουν κορεσμένα λιπαρά, τα οποία καλό είναι να καταναλώνονται με μέτρο, ιδιαίτερα από άτομα με αυξημένη χοληστερόλη ή καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου. Παράλληλα, πολλά αρωματισμένα προϊόντα περιέχουν σημαντικές ποσότητες προστιθέμενης ζάχαρης, που μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και τη γαστρεντερική άνεση.

Οι διατροφολόγοι συστήνουν την επιλογή απλού γιαουρτιού και τον εμπλουτισμό του στο σπίτι με φρούτα, ξηρούς καρπούς, σπόρους ή μικρή ποσότητα μελιού. Για όσους αναζητούν προβιοτικά οφέλη, αξίζει να ελέγχεται η σήμανση «Live & Active Cultures», που πιστοποιεί την παρουσία ζωντανών καλλιεργειών.

Τι δείχνει η καθημερινή κατανάλωση

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η καθημερινή κατανάλωση γιαουρτιού μπορεί να συμβάλει στην επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης, στη διατήρηση υγιών οστών και στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Όπως συνοψίζει η Dominguez, για τους περισσότερους ανθρώπους το ελληνικό γιαούρτι μπορεί να ενταχθεί με ασφάλεια σε μια ισορροπημένη διατροφή, αρκεί να επιλέγεται σωστά και να καταναλώνεται με μέτρο.

