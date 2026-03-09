Τι σημαίνουν πραγματικά οι λευκές κηλίδες στο στόμα ή στα γεννητικά όργανα;

Λευκές κηλίδες στο στόμα ή στα γεννητικά όργανα συχνά προκαλούν ανησυχία, όμως οι αιτίες τους είναι ποικίλες και δεν είναι πάντα ανησυχητικές.

Μια από τις πιο συνηθισμένες εξηγήσεις στο στόμα είναι η καντιντίαση – λοίμωξη από μύκητα (Candida) που εμφανίζεται ως λευκές επίμονες πλάκες, συνοδευόμενες κάποιες φορές από κάψιμο στο στόμα και δυσκολία στο να καταπιείς. Οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν αντιβιοτικά, διαβήτη, ξηροστομία και κακή στοματική υγιεινή.

Άλλες στοματικές λευκές αλλοιώσεις μπορεί να προέρχονται από τραυματισμό (π.χ. καψίματα από ζεστό φαγητό), λευκοπλακία – μια κατάσταση που χρειάζεται προσοχή γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις σχετίζεται με προκαρκινικές βλάβες – ή λόγω βλαβών (έλκη/άφθες), οι οποίες στην αρχή είναι χωρίς πόνο.

Στα γεννητικά όργανα, οι άσπρες κηλίδες μπορεί να σχετίζονται επίσης με μόλυνση από μύκητες (π.χ. κολπική καντιντίαση στις γυναίκες), δερματικές παθήσεις όπως λειχήνας ή ψωρίαση, τραυματισμούς, αλλά και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για απλές υπερκερατώσεις ή υπέρχρωση του δέρματος που δεν αποτελούν κίνδυνο, ωστόσο, η κλινική εικόνα και τα συμπτώματα (κνησμός, πόνος, έκκριση, αιμορραγία) που το συνοδεύουν, καθορίζουν την επείγουσα ανάγκη για διάγνωση.

Ο γιατρός ή ο δερματολόγος/γυναικολόγος μπορεί να κάνει κλινική εξέταση, μικροβιολογικές καλλιέργειες ή βιοψία, αν κριθεί απαραίτητο.

Η αυτοδιάγνωση και η καθυστέρηση της αξιολόγησης μπορεί να αποκρύψουν σοβαρότερες αιτίες.

Επομένως, η σύσταση είναι σαφής: αν εμφανιστούν νέες, επίμονες ή συνοδευόμενες από πόνο και αλλαγές στις εκκρίσεις λευκές κηλίδες στο στόμα ή στα γεννητικά όργανα, κλείστε ραντεβού με ειδικό για έγκαιρη και σωστή διάγνωση και θεραπεία.