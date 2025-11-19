Τι είναι το υποστέλεχος Κ της γρίπης που εξαπλώνεται ταχύτατα – “Πρέπει όλοι να εμβολιαστούν” τονίζει καθηγητής Πνευμονολογίας

Δύσκολη αναμένεται η φετινή χρονιά σε ό,τι αφορά στις επιπτώσεις του ιού της γρίπης, όπως εκτιμούν οι ειδικοί επιστήμονες, μετά και από την εμφάνιση νέων μεταλλάξεων που ενδεχομένως να ξεφεύγουν της ανοσίας.

Όπως εξηγεί στο iefimerida.gr ο καθηγητής Πνευμονολογίας, διευθυντής Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής στο ΠΑΓΝΗ, Νίκος Τζανάκης, οι πρώτες αναφορές επιτήρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο και το νότιο ημισφαίριο επισημαίνουν ότι φέτος κυριαρχεί ένα υποστέλεχος του ιού της γρίπης Α (H3N2), που οι επιστήμονες ονόμασαν υποστέλεχος Κ, το οποίο έχει δώσει πολλές μεταλλάξεις. Εμφανίζεται νωρίτερα από το συνηθισμένο για την εποχή και έχει θέσει ερωτήματα για αυξημένη μετάδοση καθώς και γύρω από την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

«Σημαντική η προστασία τους έναντι της σοβαρής νόσησης», λέει ο Νίκος Τζανάκης

«Σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, τα εμβόλια φαίνεται ότι προστατεύουν, προς στιγμήν τουλάχιστον, σε ένα ποσοστό 75% τα μικρά παιδιά και 40-50% τους ενήλικες. Ωστόσο, υπάρχουν υπόνοιες ότι η προστασία τους μπορεί να είναι πιο βραχύβια. Παραμένει, ωστόσο, σημαντική έναντι της εκδήλωσης σοβαρής νόσησης», αναφέρει ο κ. Τζανάκης.

Όσον αφορά στο υποστέλεχος Κ, αυτό δείχνει να είναι πιο μεταδοτικό και να προκαλεί περισσότερα και βαρύτερα κρούσματα. «Ίσως έχουμε να κάνουμε με ένα στέλεχος που μεταδίδεται ευκολότερα. Εξαπλώνεται ταχέως και ως εκ τούτου πιθανώς να έχουμε μια δύσκολη χρονιά φέτος με τη γρίπη».

Το υποστέλεχος Κ εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς

Σημειώνεται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο η πλειονότητα των εντοπισμένων κρουσμάτων H3N2 αφορούν στο υποστέλεχος Κ, ενώ αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αναφέρουν ταχύτερη από το συνηθισμένο αύξηση στις επισκέψεις σε εξωτερικά ιατρεία και νοσηλείες, με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας να σημειώνουν ότι η εποχή της γρίπης φαίνεται να ξεκινά αρκετές εβδομάδες νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Στην πλέον πρόσφατη εβδομαδιαία έκθεση του, για την εβδομάδα 8-14 Νοεμβρίου, το ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων) διαπιστώνει ότι 38 από τους 45 χαρακτηρισμένους ιούς H3N2 (86%) είναι της υποκατηγορίας Κ.

Τα συμπτώματα των νέων μεταλλάξεων είναι ίδια με την τυπική γρίπη H3N2

Τα συμπτώματα του νέου στελέχους Κ παραμένουν σύμφωνα με την τυπική γρίπη H3N2 και αφορούν: ξαφνικό υψηλό πυρετό, ρίγη και εφίδρωση, επίμονο συχνά ξηρό βήχα, πονόλαιμο, ρινική συμφόρηση, πόνους στο σώμα, πονοκεφάλους, έντονη κόπωση ή αδυναμία και περιστασιακό έμετο ή διάρροια, συμπτώματα πιο συχνό στα παιδιά.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, όπως τονίζει ο κ. Τζανάκης, η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων, ο έγκαιρος εμβολιασμός και η εφαρμογή βασικών προληπτικών μέτρων παραμένουν οι καλύτεροι τρόποι για την μείωση του κινδύνου.

«Θα πρέπει όλοι να εμβολιαστούν»

«Η προστασία των εμβολίων εξακολουθεί να είναι αποτελεσματική στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών. Γι’ αυτό οι άνω των 60 ετών, έχουν δεν έχουν προβλήματα, όσοι πάσχουν από νοσήματα, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα παιδιά 2 έως 5 ετών, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες συστήνω να εμβολιαστούν», τονίζει ο Καθηγητής Πνευμονολογίας.

Σημειώνεται ότι με τον αριθμό ΑΜΚΑ μπορεί οποιοσδήποτε άνω των 18 ετών να πάει στο φαρμακείο και να κάνει το αντιγριπικό εμβόλιο δωρεάν. Για τα μικρά παιδιά φέτος κυκλοφορεί και το εμβόλιο σε μορφή σπρέι από τη μύτη και οι γονείς θα πρέπει να απευθύνονται στους παιδιάτρους.