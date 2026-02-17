Θεσσαλονίκη: Βράβευση Β’ ΜΕΘ του ΓΝΘ “Γ. Παπανικολάου” για την πολύτιμη προσφορά της στην μεταμοσχευτική διαδικασία

Βράβευση της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» για την πολύτιμη προσφορά της στην μεταμοσχευτική διαδικασία.

Για τη συμβολή και την προσφορά της στην μεταμοσχευτική διαδικασία δέχτηκε τιμητική διάκριση και βραβεύτηκε η Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Β΄ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» στην ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε στο πλαίσιο της καθιερωμένης κοπής βασιλόπιτας το Σωματείο Ηπατομοσχευθέντων Ελλάδος ΗΠΑΡχω στις 14 Φεβρουαρίου 2026.

Το βραβείο έλαβαν η Συντονίστρια Διευθύντρια της Β΄ΜΕΘ, κυρία Χριστίνα Ιασωνίδου, η κυρία Μαρία Σίλελη, παθολόγος-εντατικολόγος και η Στέλλα Λώτη, συντονίστρια μεταμοσχεύσεων παρουσία της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Νοσοκομείου, κ. Ανατολής Κωνσταντινίδου, η οποία τόνισε το σημαντικό ρόλο της Β΄Μονάδας Εντατικής Θεραπείας όχι μόνο για τη συμβολή της στο χώρο των μεταμοσχεύσεων αλλά και για την προαγωγή της αντίληψης για τη δωρεά οργάνων και την διαχείριση της ευαίσθητης στιγμής κατά την οποία το οικογενειακό περιβάλλον αναδεικνύει την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας.

Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας είναι η μοναδική πηγή ζωής για πολλούς συνανθρώπους μας που ως εγγεγραμμένοι σε λίστα αναμονής, περιμένουν ένα τηλεφώνημα που θα τους βοηθήσει να συνεχίσουν τη ζωή τους. Η απόφαση για δωρεά οργάνων προϋποθέτει άψογο συντονισμό εντός του Νοσοκομείου με συνεργασία πλήθους τμημάτων και εργαστηρίων με το αντίστοιχο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και υψηλό επίπεδο συντονισμού με τις μεταμοσχευτικές ομάδες των άλλων νοσοκομείων, ακόμα και από χώρες του εξωτερικού, όλα υπό την ευρύτερο συντονισμό του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Β΄ ΜΕΘ και τη σταθερή στήριξή της στο έργο των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τη δωρεά οργάνων, μια πράξη ύψιστης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.