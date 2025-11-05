MENOY

ΥΓΕΙΑ

Θεσσαλονίκη: Ημερίδα για τη συμπλήρωση 125 χρόνων από την έκδοση του έργου του Φρόιντ “Η Ερμηνεία των Ονείρων” σήμερα στο “Παπαγεωργίου”

|
THESTIVAL TEAM

Τι είναι τα όνειρα; Γιατί τα βλέπουμε; Αποτελούν «έκφραση του ασυνείδητου» ή ασήμαντες εικόνες; Τι σημαίνει να μπορεί κανείς να ονειρεύεται και τι ικανοποιείται σε ένα όνειρο;

Ο πατέρας της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόιντ θεωρούσε ότι τα όνειρα ικανοποιούν ασυνείδητες επιθυμίες και αναλύοντάς τα προσπαθούσε να κατανοήσει τις πτυχές μιας προσωπικότητας. Η συμπλήρωση 125 χρόνων από την έκδοση του έργου του Φρόιντ «Η Ερμηνεία των Ονείρων» έδωσε το έναυσμα στην Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική́ Κλινική του Α.Π.Θ. στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου να διοργανώσει επετειακή ημερίδα, όπου ειδικοί επιστήμονες θα δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως τα παραπάνω.

Στην εκδήλωση «125 Χρόνια από την κυκλοφορία της ‘’Ερμηνείας των Ονείρων’’ του SigmundFreud- Εσείς ονειρεύεστε;», την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι πτυχές των ονείρων και η σχέση τους με την ψυχανάλυση, μια κλινική μέθοδο ψυχοθεραπείας διαμέσου του διαλόγου μεταξύ ασθενή και ψυχιάτρου. Ακόμη, θα γίνει αναφορά στην ερμηνεία των ονείρων από τον Φρόιντ, ο οποίος τα αποκάλεσε «βασιλικό δρόμο προς το ασυνείδητο», θεωρώντας τα ως το καλύτερο δείγμα πεδίου δράσης του ασυνειδήτου. Η «Ερμηνεία των Ονείρων» αποτέλεσε ένα από τα θεμελιώδη έργα του Φρόιντ και έθεσε τις βάσεις για την ψυχαναλυτική θεραπεία. Οι ιδέες του, αν και αμφιλεγόμενες στην εποχή του, είχαν βαθιά επίδραση όχι μόνο στην ψυχολογία αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς της επιστήμης και της τέχνης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της επετειακής ημερίδας Λουκά Αθανασιάδη, Καθηγητή Ψυχιατρικής- Ψυχοσεξουαλικότητας και Διευθυντή της Α΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής (ΑΠΘ) και Θάνο Ξαφένια, Ψυχίατρο, Ψυχαναλυτή, Ακαδημαϊκό Βοηθό στην Κλινική, αν και πέρασαν δεκαετίες από την κυκλοφορία του σπουδαίου βιβλίου του Φρόιντ, ζητήματα όπως οι μηχανισμοί και οι ερμηνείες του ονείρου εξακολουθούν να απασχολούν ειδικούς ψυχικής υγείας και μη.

Η επετειακή εκδήλωση απευθύνεται τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στο ευρύ κοινό.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα της ημερίδας

Θεσσαλονίκη Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

