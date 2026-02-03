Θεσσαλονίκη: Έξαρση της γρίπης τον φετινό χειμώνα – Έκκληση των ειδικών για εμβολιασμό έως τον Μάρτιο

Σε έξαρση βρίσκεται η γρίπη τον φετινό χειμώνα, με αυξημένες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία και περισσότερες νοσηλείες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας να ασκούν πίεση στο εθνικό σύστημα υγείας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στην επιστημονική κοινότητα η υπερ-μεταδοτική παραλλαγή Κ της γρίπης, γεγονός που οδηγεί τους ειδικούς να απευθύνουν έκκληση για εμβολιασμό, ακόμη και αυτή την περίοδο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, όπως δείχνουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, η χώρα διανύει μια παρατεταμένη περίοδο ιογενών λοιμώξεων. Από τις χριστουγεννιάτικες γιορτές έως και σήμερα έχουν καταγραφεί χιλιάδες κρούσματα γρίπης τύπου Α πανελλαδικά, με τη Θεσσαλονίκη να συγκαταλέγεται στις περιοχές με αυξημένη νοσηρότητα.

Την παρούσα φάση παρατηρείται μια σχετική ύφεση της γρίπης, ωστόσο η επιβάρυνση των νοσοκομείων παραμένει αισθητή. Σύμφωνα με γιατρούς της πόλης, την τελευταία εβδομάδα καταγράφονται κατά μέσο όρο τέσσερα περιστατικά γρίπης ανά εφημερία σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Παρά ταύτα, δεν καταγράφεται προς το παρόν ιδιαίτερη ανησυχία σε ό,τι αφορά την ανάγκη για εντατική θεραπεία.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η πρόληψη παραμένει το ισχυρότερο «όπλο», συστήνοντας τον εμβολιασμό σε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες, όπως τα παιδιά κάτω των 5 ετών και τα άτομα άνω των 60 ετών. Όπως επισημαίνουν, η κυκλοφορία του ιού εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί έως περίπου τον Μάρτιο.

Παράλληλα, οι γιατροί συνιστούν σε όσους εμφανίσουν συμπτώματα, όπως βήχα ή πυρετό, να απευθύνονται άμεσα στον θεράποντα ιατρό τους για την κατάλληλη αγωγή και να περιορίζουν, όσο είναι δυνατόν, τις κοινωνικές επαφές, ώστε να μειωθεί η διασπορά.

Από την πλευρά τους, τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης δηλώνουν επαρκώς εφοδιασμένα με τα απαραίτητα σκευάσματα. Αν και το προηγούμενο διάστημα, εντός του Ιανουαρίου, είχε παρατηρηθεί μικρή έλλειψη, πλέον τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι διαθέσιμα στα ράφια, καλύπτοντας τις ανάγκες των πολιτών που νοσούν από γρίπη.