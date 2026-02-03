MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Θεσσαλονίκη: Έξαρση της γρίπης τον φετινό χειμώνα – Έκκληση των ειδικών για εμβολιασμό έως τον Μάρτιο

|
THESTIVAL TEAM

Σε έξαρση βρίσκεται η γρίπη τον φετινό χειμώνα, με αυξημένες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία και περισσότερες νοσηλείες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας να ασκούν πίεση στο εθνικό σύστημα υγείας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στην επιστημονική κοινότητα η υπερ-μεταδοτική παραλλαγή Κ της γρίπης, γεγονός που οδηγεί τους ειδικούς να απευθύνουν έκκληση για εμβολιασμό, ακόμη και αυτή την περίοδο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, όπως δείχνουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, η χώρα διανύει μια παρατεταμένη περίοδο ιογενών λοιμώξεων. Από τις χριστουγεννιάτικες γιορτές έως και σήμερα έχουν καταγραφεί χιλιάδες κρούσματα γρίπης τύπου Α πανελλαδικά, με τη Θεσσαλονίκη να συγκαταλέγεται στις περιοχές με αυξημένη νοσηρότητα.

Την παρούσα φάση παρατηρείται μια σχετική ύφεση της γρίπης, ωστόσο η επιβάρυνση των νοσοκομείων παραμένει αισθητή. Σύμφωνα με γιατρούς της πόλης, την τελευταία εβδομάδα καταγράφονται κατά μέσο όρο τέσσερα περιστατικά γρίπης ανά εφημερία σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Παρά ταύτα, δεν καταγράφεται προς το παρόν ιδιαίτερη ανησυχία σε ό,τι αφορά την ανάγκη για εντατική θεραπεία.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η πρόληψη παραμένει το ισχυρότερο «όπλο», συστήνοντας τον εμβολιασμό σε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες, όπως τα παιδιά κάτω των 5 ετών και τα άτομα άνω των 60 ετών. Όπως επισημαίνουν, η κυκλοφορία του ιού εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί έως περίπου τον Μάρτιο.

Παράλληλα, οι γιατροί συνιστούν σε όσους εμφανίσουν συμπτώματα, όπως βήχα ή πυρετό, να απευθύνονται άμεσα στον θεράποντα ιατρό τους για την κατάλληλη αγωγή και να περιορίζουν, όσο είναι δυνατόν, τις κοινωνικές επαφές, ώστε να μειωθεί η διασπορά.

Από την πλευρά τους, τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης δηλώνουν επαρκώς εφοδιασμένα με τα απαραίτητα σκευάσματα. Αν και το προηγούμενο διάστημα, εντός του Ιανουαρίου, είχε παρατηρηθεί μικρή έλλειψη, πλέον τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι διαθέσιμα στα ράφια, καλύπτοντας τις ανάγκες των πολιτών που νοσούν από γρίπη.

Γρίπη Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 34χρονη που είχε πάνω της σιδερογροθιά και χασίς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Μεγάλη προσοχή: Απάτη με δήθεν πρόστιμο από την ΕΛ.ΑΣ. για υπέρβαση ταχύτητας – Πώς θα το καταλάβετε

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 17 ώρες πριν

Το 23ο Comic N’ Play έρχεται στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Τραγωδία ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη και ο τρίτος τραυματίας από το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Εξαφάνιση Λόρα – Η απάντηση της Lufthansa για την 16χρονη: “Ταξίδεψε μόνη της για την Γερμανία, δεν έχουμε άλλες πληροφορίες”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

ΚΚΕ: Οι ταξικές και αντιπαιδαγωγικές αλλαγές στο Λύκειο να μείνουν στα χαρτιά