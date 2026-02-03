Θεσσαλονίκη: Έτοιμο στις αρχές του 2027 το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο

«Όλοι μας νιώθουμε όλα αυτά τα χρόνια ότι εδώ στο Φίλυρό μας, γεννιέται κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα κτίριο. Γεννιέται ένα καταφύγιο ελπίδας. Ένας χώρος ασφάλειας και αξιοπρέπειας για κάθε παιδί που θα χρειαστεί βοήθεια. Αν προσπαθήσει κάποιος να περιγράψει αυτό που χτίζεται εδώ μόνο με τεχνικούς όρους, σίγουρα θα το αδικήσει. Το πραγματικό του μέγεθος, η ουσιαστική του προσφορά δεν αποτυπώνεται στα τεχνικά σχέδια αλλά στις παιδικές ζωές που θα αγγίξει και θα αλλάξει καθοριστικά». Με αυτά τα λόγια ο Δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης έδωσε τον τόνο στην ενημερωτική εκδήλωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο Φίλυρο, για την εξέλιξη του έργου κατασκευής του Παιδιατρικού Νοσοκομείο / ΙΣΝ, «το καλύτερο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Ευρώπης που δημιουργείται εδώ στο Φίλυρό μας!».



Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε όσους έδωσαν το “παρών” στη «γιορτή συνέπειας και διαφάνειας», κάνοντας λόγο για την «Ελλάδα της δημιουργίας και της προκοπής», ενώ τόνισε ότι «η επιτυχία αυτών των ενημερωτικών συναντήσεων αποδεικνύει ότι Το Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος” είναι πια εδώ και καιρό κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας!».



Οι εργασίες εξελίσσονται όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα και, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΙΣΝ, στις αρχές του επόμενου έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο.

«Σκέφτομαι ότι κανένα παιδί δεν διάλεξε να παλεύει για την ίδια του τη ζωή. Κανένα παιδί δεν επέλεξε να γίνει ήρωας. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος όμως επέλεξε να γίνει ο ήρωας αυτών των παιδιών. Να τους δώσει δύναμη, φροντίδα και ελπίδα» είπε ευχαριστώντας τους ανθρώπους του ΙΣΝ. «Είναι ένα έργο φτιαγμένο από το πιο περιζήτητο υλικό που σπανίζει στις μέρες μας: την ανθρωπιά» ανέφερ χαρακτηριστικά.



«Ως Δήμαρχος, ως άνθρωπος αλλά και ως πατέρας δεν μπορώ παρά να εκφράζω διαρκώς βαθιά ευγνωμοσύνη προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον πρόεδρό του κ. Ανδρέα Δρακόπουλο γι’ αυτήν την ανεκτίμητη δωρεά ζωής!» τόνισε αναφερόμενος στον Πρόεδρο του ΙΣΝ.



Αναφερόμενος στα συνοδά έργα, ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τόνισε: «Το μεγάλο έργο των 9 εκ. ευρώ κατασκευής των δικτύων υδροδότησης του Φιλύρου και του Νοσοκομείου που εκτελεί ο δήμος μας, προχωράει κανονικά και θα είναι έτοιμο πριν την αποπεράτωση του Νοσοκομείου όπως σχεδιάστηκε. Μετά την ολοκλήρωσή του χάρις στην άριστη συνεργασία μας με την ΕΥΑΘ εξασφαλίζουμε επάρκεια και ποιότητα νερού και τελειώνουμε οριστικά με τη λειψυδρία στην περιοχή».

Ο δήμαρχος ζήτησε επιτακτικά την επιτάχυνση των εργασιών στον κεντρικό δρόμο σύνδεσης της πόλης με το νοσοκομείο, «για να παραδοθεί το ταχύτερο ένας σύγχρονος, ασφαλής και φωτισμένος αυτοκινητόδρομος για όλους μας».



Τέλος έθεσε το θέμα της δημιουργίας του «ξενώνα της Λάμψης» για τους γονείς – συνοδούς των παιδιών που νοσηλεύονται. «Δεν είναι πολυτέλεια, είναι άμεση ανάγκη. Κανένα παιδί που παλεύει ΔΕΝ μπορεί να στερείται στη μάχη του αυτή τη μητέρα του, τους γονείς του. Είναι βέβαιο πως όλοι μαζί – συνεργαζόμενοι θα τα καταφέρουμε!» είπε.



Στην παρέμβασή του ο πρόεδρος του ΙΣΝ Ανδρέας Δρακόπουλος επανέλαβε ότι το έργο θα είναι έτοιμο στις αρχές του 2027 και χαρακτήρισε τη δημιουργία του νέου Παιδιατρικού Νοσοκομείου ως ανάγκη για τη χώρα. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της σωστής στελέχωσης, διότι όπως είπε το ανθρώπινο δυναμικό κάνει τη διαφορά.



Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι το έργο αυτό σηματοδοτεί την επόμενη μέρα στον τομέα της Υγείας, μίλησε για τις καινοτομίες που θα το χαρακτηρίζουν και διαβεβαίωσε ότι η στελέχωση προχωρά.

Επίσης, τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» Πάνος Παπούλιας και Ελιάννα Κονιάλη, ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας ΑVAX S.A. Εντεταλμένος Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. Αντώνης Μιτζάλης, ο Διευθυντής του Έργου Δημήτρης Χασάπης, και η Project Manager (Hill International) Σύλβια Τσιτζιλώνη.



Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση με το κοινό και δόθηκαν αναλυτικές απαντήσεις για τα ζητήματα που τέθηκαν.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ Γεώργιος Τσουλφάς, ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Δημήτρης Τσλικάκης, και ο Γρηγόρης Πενέλης εκ μέρους της Ομάδας Μελέτης, ενώ προβλήθηκε time lapse video με στιγμιότυπα της κατασκευής.

Το “παρών” στη εκδήλωση έδωσαν ο π. Ειρηναίος ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, οι βουλευτές Φάνης Παππάς και Δημήτρης Κούβελας, ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχάλης Γεράνης, ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτης Μπογιατζίδης, εκπρόσωποι φορέων και υγειονομικών υπηρεσιών, καθώς και πλήθος κόσμου.