Θεσσαλονίκη: Δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σήμερα για την πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της εκστρατείας του για την πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού, διοργανώνει ενημερωτική δράση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 13:00, στον υπαίθριο χώρο μπροστά από τη στάση μετρό «Αγίας Σοφίας».

Η δράση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή επαγγελματιών υγείας και εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σημασία της πρόληψης και της αυτοεξέτασης του μαστού, καθώς και την ενδυνάμωση των γυναικών απέναντι στη νόσο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε:

Βιωματική εκπαίδευση στην αυτοεξέταση μαστού

Συμβουλευτική καθοδήγηση από επαγγελματίες υγείας

Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπενθυμίζει ότι ο καρκίνος του μαστού μπορεί να νικηθεί, αρκεί να υπάρχει ενημέρωση, πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση. Η ευαισθητοποίηση όλων αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη μείωση της νοσηρότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των γυναικών.

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προληπτικών και ενημερωτικών πρωτοβουλιών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, που στοχεύουν στην προαγωγή της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Σύνθημα Δράσης: «Γνώρισε – Ενημερώσου – Προστάτεψε τη ζωή σου!»