MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Θεσσαλονίκη: Δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σήμερα για την πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της εκστρατείας του για την πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού, διοργανώνει ενημερωτική δράση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 13:00, στον υπαίθριο χώρο μπροστά από τη στάση μετρό «Αγίας Σοφίας».

Η δράση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή επαγγελματιών υγείας και εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σημασία της πρόληψης και της αυτοεξέτασης του μαστού, καθώς και την ενδυνάμωση των γυναικών απέναντι στη νόσο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε:

  • Βιωματική εκπαίδευση στην αυτοεξέταση μαστού
  • Συμβουλευτική καθοδήγηση από επαγγελματίες υγείας
  • Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπενθυμίζει ότι ο καρκίνος του μαστού μπορεί να νικηθεί, αρκεί να υπάρχει ενημέρωση, πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση. Η ευαισθητοποίηση όλων αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη μείωση της νοσηρότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των γυναικών.

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προληπτικών και ενημερωτικών πρωτοβουλιών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, που στοχεύουν στην προαγωγή της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Σύνθημα Δράσης: «Γνώρισε – Ενημερώσου – Προστάτεψε τη ζωή σου!»

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Καρκίνος του μαστού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 15 ώρες πριν

Ο Τσακίρης συνεχάρη τον Κώστα Παπαδόπουλο από το Ωραιόκαστρο για το χάλκινο μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες Jiu Jitsu

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες για την 28η Οκτωβρίου – Οι top προορισμοί εσωτερικού και εξωτερικού από τη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Κλοπή στο Λούβρο: Το μουσείο διαψεύδει ότι επικοινώνησε με ισραηλινή εταιρεία για να διεξάγει έρευνα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη:”Webinar για την ψηφιακή κάρτα εργασίας από το ΕΒΕΘ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Άγρια συμπλοκή στον Νέο Κόσμο: Οδηγός φορτηγού τραυμάτισε με μαχαίρι 3 συναδέλφους του – 5 συλλήψεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτηση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη