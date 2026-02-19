Θεσσαλονίκη: Δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι για ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής

Στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για την προστασία της δημόσιας υγείας και με στόχο την έγκαιρη διάγνωση σοβαρών παθήσεων, υλοποιείται πρόγραμμα δωρεάν προληπτικής εξέτασης για την πρόληψη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, υπό την ιατρική επίβλεψη του έμπειρου επιστήμονα κ. Ιωάννη Παπαδημητρίου στον Δήμο Καλαμαριάς.

Ημερομηνίες & Σημεία Διενέργειας Εξετάσεων (Φεβρουάριος 2026)

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026

Δημοτικό Ιατρείο Β΄ ΚΑΠΗ Καλαμαριάς

Ώρες: 09:00 – 14:00

Δημοτικό Ιατρείο Β΄ ΚΑΠΗ Καλαμαριάς Ώρες: 09:00 – 14:00 Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Δημοτικό Ιατρείο Δ΄ ΚΑΠΗ Καλαμαριάς

Ώρες: 09:00 – 14:00

Δημοτικό Ιατρείο Δ΄ ΚΑΠΗ Καλαμαριάς Ώρες: 09:00 – 14:00 Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026

Δημοτικό Ιατρείο Καλαμαριάς

Ώρες: 09:00 – 14:00

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατοίκους ηλικίας 40 ετών και άνω.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι οι ενδιαφερόμενοι να είναι εγγεγραμμένοι ή να εγγραφούν στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου.

Πληροφορίες & Ραντεβού

2313 314499

2313 314498

2310 431931

2311 256813