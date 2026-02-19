MENOY

ΥΓΕΙΑ

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι για ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής

|
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για την προστασία της δημόσιας υγείας και με στόχο την έγκαιρη διάγνωση σοβαρών παθήσεων, υλοποιείται πρόγραμμα δωρεάν προληπτικής εξέτασης για την πρόληψη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, υπό την ιατρική επίβλεψη του έμπειρου επιστήμονα κ. Ιωάννη Παπαδημητρίου στον Δήμο Καλαμαριάς.

Ημερομηνίες & Σημεία Διενέργειας Εξετάσεων (Φεβρουάριος 2026)

  • Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
    Δημοτικό Ιατρείο Β΄ ΚΑΠΗ Καλαμαριάς
    Ώρες: 09:00 – 14:00
  • Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
    Δημοτικό Ιατρείο Δ΄ ΚΑΠΗ Καλαμαριάς
    Ώρες: 09:00 – 14:00
  • Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
    Δημοτικό Ιατρείο Καλαμαριάς
    Ώρες: 09:00 – 14:00

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατοίκους ηλικίας 40 ετών και άνω.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι οι ενδιαφερόμενοι να είναι εγγεγραμμένοι ή να εγγραφούν στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου.

Πληροφορίες & Ραντεβού

2313 314499
2313 314498
2310 431931
2311 256813

Θεσσαλονίκη

