MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν μαστολογικός έλεγχος σε ανασφάλιστες γυναίκες στον δήμο Ωραιοκάστρου

|
THESTIVAL TEAM

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Ωραιοκάστρου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης» προσφέρουν δωρεάν μαστολογικό έλεγχο (ψηλάφηση, μαστογραφία, υπέρηχος) σε ανασφάλιστες γυναίκες.

Η δράση πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού θα γίνει στις εγκαταστάσεις των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου (Αργυρουπόλεως 4, έναντι του Δημαρχείου Ωραιοκάστρου) στο πλαίσιο της δράσης «Προλαμβάνω και Νικώ» του Συλλόγου «Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης».

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να κλείσουν ραντεβού καλώντας στο τηλέφωνο 2313304068 ως και την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025 από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι.

Δήμος Ωραιοκάστρου Μαστολογικός έλεγχος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Οι παίκτες του Βόλου άδειασαν τον Σούντγκρεν: “Όσα επικαλέστηκε είναι ψευδή και αναληθή”

ΖΩΔΙΑ 21 ώρες πριν

Τα πέντε ζώδια που θα βρουν την αγάπη τον Νοέμβριο

ΔΙΕΘΝΗ 5 λεπτά πριν

Λούλα: Θα επικοινωνήσω με τον Τραμπ αν κολλήσουν οι διαπραγματεύσεις για τους δασμούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Κ. Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση στο θέμα των ΕΛΤΑ λειτουργεί με προχειρότητα, με επιπολαιότητα και με ιδεοληψίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Θλίψη στη Ζάκυνθο: Πέθανε ξαφνικά ο δημοσιογράφος Γιώργος Γκόγκος

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Ηράκλειο: Υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης στο Κέντρο Υγείας Μοιρών μετά τα γεγονότα στα Βορίζια