Θεσσαλονίκη: Δωρεάν μαστολογικός έλεγχος σε ανασφάλιστες γυναίκες στον δήμο Ωραιοκάστρου

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Ωραιοκάστρου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης» προσφέρουν δωρεάν μαστολογικό έλεγχο (ψηλάφηση, μαστογραφία, υπέρηχος) σε ανασφάλιστες γυναίκες.

Η δράση πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού θα γίνει στις εγκαταστάσεις των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου (Αργυρουπόλεως 4, έναντι του Δημαρχείου Ωραιοκάστρου) στο πλαίσιο της δράσης «Προλαμβάνω και Νικώ» του Συλλόγου «Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης».

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να κλείσουν ραντεβού καλώντας στο τηλέφωνο 2313304068 ως και την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025 από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι.