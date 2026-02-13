Θεσσαλονίκη: Δωρεάν εξέταση σήμερα για πιθανές προκαρκινικές βλάβες ή καρκίνο στο νοσοκομείο Παπανικολάου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (13 Φεβρουαρίου 2026), οι ιατροί της Πανεπιστημιακής Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί στο ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», θα προσφέρουν δωρεάν κλινική εξέταση σε πολίτες που έχουν ανησυχία για πιθανές προκαρκινικές βλάβες ή καρκίνο της στοματικής κοιλότητας, του προσώπου και του τραχήλου.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου (Πέτρινο Κτίριο), σήμερα από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.

Η δράση αυτή πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΕΕΣΓΠΧ) και συμμετοχή ιατρών και κλινικών από όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για πανελλαδική δράση κοινωνικής προσφοράς με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου.

Η Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΑΠΘ στο ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», δυναμικότητας 20 κλινών, καλύπτει όλο το φάσμα της ειδικότητας. Αντιμετωπίζει μεγάλο αριθμό ασθενών με παθήσεις του σπλαχνικού κρανίου, του προσώπου, του τραχήλου, των γνάθων και της στοματικής κοιλότητας.

Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση και η πολυετής εμπειρία του ιατρικού προσωπικού, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην ογκολογία της στοματικής και γναθοπροσωπικής περιοχής, καθιστούν την Κλινική σημείο αναφοράς για τη διάγνωση και τη χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων κεφαλής και τραχήλου. Βασικό προσόν της κλινικής είναι ο ασθενοκεντρικός τρόπος λειτουργίας της κλινικής σε συνδυασμό με την δια βίου μάθηση στην οποία υποβάλλονται τα μέλη της.

Από το 2019 η Κλινική έχει οριστεί ως Ειδικό Κέντρο «Χειρουργικής θεραπείας και αποκατάστασης του καρκίνου της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» (ΦΕΚ 1683/26.09.2019) και είναι σήμερα το μοναδικό Ειδικό Κέντρο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια στο οποίο παρέχεται ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του καρκίνου της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Περιοχής.

Η Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής είναι κλινική που λειτουργεί με προηγμένο οργανωτικό πλαίσιο και ψηφιακή διαχείριση δεδομένων συμβάλλοντας στην ταχεία, ευέλικτη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση ασθενών. Ιδρύθηκε το 1975 και λειτουργεί στο ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» από το 1985. Ανήκει επίσημα στο Βluebook της EACMFS, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εκπαιδευτικών Κέντρων (European Training Centres Network).