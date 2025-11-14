Θεσσαλονίκη: Δωρεάν διανομή self test ανίχνευσης αλκοόλ σήμερα στην Τσιμισκή

Φρένο στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με σύμμαχο ένα… self test επιχειρούν να βάλουν o Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών (ΣΥ.ΦΑ.) Θεσσαλονίκης μέσω της πρωτοποριακής ενημερωτικής δράσης που διοργανώνουν την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Από τις 10:30 το πρωί έως και τις 12:30 μετά το μεσημέρι, εθελοντές φαρμακοποιοί και άνδρες και γυναίκες της Τροχαίας θα βρίσκονται στην οδό Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους και θα διανέμουν δωρεάν στους διερχόμενους οδηγούς αυτοκινήτων το πρώτο self test ανίχνευσης αλκοόλ στην αναπνοή, που προσφέρει αξιόπιστο αποτέλεσμα μέσα σε μόλις δύο λεπτά.

Πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο πρόληψης και προσωπικής ευθύνης που επιτρέπει σε κάθε οδηγό να γνωρίζει με ακρίβεια εάν είναι σε θέση να οδηγήσει με ασφάλεια, προστατεύοντας τόσο τον ίδιο όσο και το κοινωνικό σύνολο. Το τεστ είναι διαθέσιμο στα φαρμακεία και οι πολίτες μπορούν να το προμηθεύονται πολύ εύκολα ώστε να έχουν άμεση εικόνα για το επίπεδο αλκοόλ στον οργανισμό τους πριν οδηγήσουν.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα οδήγησης και αυτοελέγχου της κατανάλωσης αλκοόλ πριν πιάσουν το τιμόνι. Άλλωστε, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την οδική ασφάλεια, ο αυτοέλεγχος είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα πρόληψης, καθώς ενισχύει τη συμμόρφωση και μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των ελέγχων από τις αρχές. Επιπλέον στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η αποτροπή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

«Το self test για την ανίχνευση αλκοόλ στην αναπνοή είναι εύκολο στη χρήση και παρέχει γρήγορο και αξιόπιστο αποτέλεσμα. Καταγράφεται αυξημένη ζήτηση στα φαρμακεία μας από ανθρώπους διαφόρων ηλικιών, κυρίως όμως από νεότερους. Σκοπός μας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ασφαλή οδήγηση και τον αυτοέλεγχο αναφορικά με την κατανάλωση αλκοόλ πριν την οδήγηση», δηλώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης.

Η συγκεκριμένη δράση είναι πολύ σημαντική, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα τροχαία δυστυχήματα. Σύμφωνα με έρευνες, για το 25% των θανατηφόρων τροχαίων ευθύνεται η κατανάλωση αλκοόλ, με τα ποσοστά στις νεαρότερες ηλικίες να είναι υψηλότερα. Σχεδόν κάθε εβδομάδα ένας συνάνθρωπός μας χάνει τη ζωή του, ενώ καθημερινά πέντε άτομα τραυματίζονται στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας των τροχαίων ατυχημάτων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι μόνο η κατανάλωση αλκοόλ, αλλά η μη συνειδητοποίηση από τους οδηγούς ότι όντως έχουν υπερβεί το όριο. Κι αυτό είναι κάτι που εξηγείται, καθώς η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει την αυτοπεποίθηση, ταυτόχρονα όμως μειώνει τα αντανακλαστικά και οδηγεί σε επικίνδυνες αποφάσεις, καθιστώντας την οδήγηση εξαιρετικά ριψοκίνδυνη.

«Ο αυτοέλεγχος αποτελεί μια απλή και αποτελεσματική λύση, καθώς αποτρέπει την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να αναγνωρίσει άμεσα αν είναι ασφαλές να οδηγήσει ή αν πρέπει να παραδώσει τα κλειδιά και βοηθά στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των πολιτών, συμβάλλοντας στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων», τονίζει ο κ. Ευγενίδης.