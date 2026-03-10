Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία εργαζομένων στο ΑΧΕΠΑ – Ζητούν επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και προσλήψεις προσωπικού

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης (10/3) εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, διεκδικώντας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αυξήσεις στις αποδοχές τους.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων της ΠΟΕΔΗΝ, οι οποίες θα διαρκέσουν δέκα ημέρες και θα κορυφωθούν με 24ωρη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία στις 19 Μαρτίου.

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου συγκεντρώθηκαν στην πύλη του νοσηλευτικού ιδρύματος, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για τις ελλείψεις προσωπικού στο δημόσιο σύστημα υγείας και τις χαμηλές αποδοχές στον κλάδο.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε: «Βρισκόμαστε στην πύλη του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της ΠΟΕΔΗΝ για δέκα ημέρες, με κορύφωση την 24ωρη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία στις 19 του μήνα, με συγκέντρωση στις 9 το πρωί στο Υπουργείο Υγείας».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, επισημαίνοντας ότι «η κατάσταση του ΕΣΥ δεν προσφέρεται ούτε για προπηλακισμούς ούτε για καταστροφολογία από επαγγελματίες συνδικαλιστές, αλλά ούτε και για θριαμβολογίες από την πλευρά του υπουργού Υγείας».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, οι οποίες –όπως είπε– θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των νοσοκομείων και την ασφάλεια των ασθενών. «Με αυτούς τους μισθούς δεν πρόκειται να προσελκύσουμε υγειονομικό προσωπικό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, οι αποδοχές για νοσηλευτές και τραυματιοφορείς κυμαίνονται από 684 έως 800 ευρώ, ενώ ένας νεοδιόριστος γιατρός επιμελητής Β’ λαμβάνει περίπου 1.264 ευρώ. «Πρόκειται για ποσά που δεν φτάνουν ούτε για την κάλυψη του ενοικίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.