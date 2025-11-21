Θεσσαλονίκη: Διακρίσεις  για τη Διεύθυνση της νοσηλευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου “Γεώργιος Παπανικολάου”

Mε δύο βραβεία Gold και Platinum βραβεύτηκε η Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου” στην 10η τελετή απονομής των βραβείων Healthcare Business Awards 2025 που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου στην Αθήνα στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Οι διακρίσεις αφορούν την κατηγορία Εκπαίδευση – Κατάρτιση και την κατηγορία Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για Νοσηλευτές και Συνεργαζόμενους Επαγγελματίες Υγείας, όπου η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου έλαβε Gold και Platinum διάκριση για την στοχευμένη εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού στην Ασφαλή Μετάγγιση Προϊόντων Αίματος βάσει Διεθνών Προτύπων Ασφάλειας και Ποιότητας.

Η Διοίκηση συνεχάρη το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» και ιδιαίτερα τη Νοσηλευτική Υπηρεσία για την τιμητική διάκριση, όπου μαζί με τη Συντονίστρια Διευθύντρια της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας-Αιματολογικού Εργαστηρίου, κυρία Μαρία Γκανίδου και την προϊσταμένη, κυρία Αλεξάνδρα Καλαϊτζίδου, ανέλαβαν και στήριξαν αυτό το εγχείρημα με απαράμιλλη ευθύνη και ψυχή.

Τα βραβεία παρέλαβαν η Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Νοσοκομείου, κυρία Ανατολή Κωνσταντινίδου, η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κυρία Δήμητρα Παλητζήκα και η Υπεύθυνη Εκπαίδευση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κυρία Ελευθερία Βαρδούλη, παρουσία του Διοικητής της 3ης ΥΠΕ κ. Δημήτρη Τσαλικάκη.

Βασικός συντελεστής στον σχεδιασμό για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος εκπαίδευσης ήταν η Συντονίστρια Διευθύντρια της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας-Αιματολογικού Εργαστηρίου, κυρία Μαρία Γκανίδου και η προϊσταμένη, κυρία Αλεξάνδρα Καλαϊτζίδου. Το πρόγραμμα για Ασφαλή Μετάγγιση Προϊόντων Αίματος βάσει Διεθνών Προτύπων Ασφάλειας και Ποιότητας, στοχεύει στη συστηματική διεύρυνση της γνώσης του νοσηλευτικού προσωπικού στο κρίσιμο στάδιο της μετάγγισης αίματος, διαδικασία που απαιτεί υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Χάρη στην πρωτοβουλία αυτή ενισχύονται ουσιαστικά οι δεξιότητές του προσωπικού συμβάλλοντας στη μέγιστη ασφάλεια των ασθενών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Στη διοργάνωση Healthcare Business Awards τιμώνται επί σειρά ετών επιχειρήσεις, φορείς και προσωπικότητες για την προσφορά τους στην υγεία και επιβραβεύονται για τις βέλτιστες πρακτικές, τις καινοτόμες δράσεις, τις αναπτυξιακές και επενδυτικές πρωτοβουλίες, τις συνέργειες, καθώς και τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.