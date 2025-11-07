Θεσσαλονίκη: Απεργούν για δεύτερη ημέρα οι νοσοκομειακοί γιατροί – Κλειστά και τα ιδιωτικά εργαστήρια

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν και σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου οι νοσοκομειακοί γιατροί και της Θεσσαλονίκης, έπειτα από απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ).

Επιπλέον, και τα ιδιωτικά εργαστήρια θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ) προχωρά σε πανελλαδική κινητοποίηση σήμερα, αναζητώντας άμεσα λύσεις στο αδιέξοδο και διαχρονικό πρόβλημα του clawback. Ως αποτέλεσμα, όλα τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια της χώρας θα παραμείνουν κλειστά.

Επίσης, σήμερα, Πέμπτη οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία προχωρούν σε πανελλαδική πανυγειονομική απεργία.