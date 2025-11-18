Θεσσαλονίκη: Αναβρασμός για το καθεστώς διασυνδεδεμένων νοσοκομείων – “Θα μετακινούνται νοσηλευτές από το ένα νοσοκομείο στο άλλο”

Αντιδράσεις προκαλεί στους νοσηλευτές η διαφαινόμενη όπως υποστηρίζουν βούληση του υπουργείου Υγείας να συγχωνεύσει τις υπηρεσίες μεταξύ των μικρών νοσοκομείων τα οποία λειτουργούν έχοντας κοινό διοικητή.

Όπως αναφέρουν στόχος του αρμόδιου υπουργείου είναι η αλληλοκάλυψη των κενών με τους νοσηλευτές να αναφέρουν ότι σύντομα θα κληθούν τη μια μέρα να δουλεύουν στο ένα νοσοκομείο και την άλλη στο άλλο με το οποίο είναι διασυνδεόμενο.

Αύριο στις 8.30 το πρωί η ΠΟΕΔΗΝ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη του νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος» στη Θεσσαλονίκη και όπως τόνισε στο thestival.gr το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της, Παναγιώτης Τουχτίδης «θα κάνουμε μια ανοιχτή γενική συνέλευση και θα πούμε για τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία. Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά να είναι αυτόνομα το καθένα όπως ήταν πριν την διασύνδεση».

Με το καθεστώς της διασύνδεσης τα νοσοκομεία «Γεννηματάς» και «Άγιος Δημήτριος» -όπως και άλλα νοσοκομεία- έχουν κοινό διοικητή και όπως είπε ο κ. Τουχτίδης «στην πορεία των ετών έχει αποδειχτεί ότι αυτή η όσμωση δεν βοήθησε ποτέ τα μικρότερα νοσοκομεία αντίθετα τα αποδυνάμωσε».

Περαιτέρω δε, όπως ανέφερε με πρόσφατο έγγραφο του το υπουργείο Υγείας ζητείται επέκταση της διασύνδεσης προκειμένου τα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία να έχουν και κοινές υπηρεσίες.

«Όπως για παράδειγμα κοινή νοσηλευτική υπηρεσία, κοινή τεχνική υπηρεσία κ.ο.κ. Κάτι τέτοιο όμως θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα και όπως κυρίως γίνεται αντιληπτό θα μετακινούνται οι εργαζόμενοι από το ένα νοσοκομείο στο άλλο μόνο και μόνο για να καλύπτονται τα κενά και τα οφειλόμενα (σ.σ. ρεπό, άδειες)» τόνισε ο κ. Τουχτίδης.

Ο Παναγιώτης Τουχτίδης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ

Εκτίμησε επίσης ότι το νέο καθεστώς στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία με το οποίο θα κληθούν νοσηλευτές, αλλά και άλλοι εργαζόμενοι, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους πότε στο ένα και πότε στο άλλο νοσοκομείο, θα ξεκινήσει από το νέο έτος.

«Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, όπως έχει δοθεί η προθεσμία από το υπουργείο, θα πρέπει οι διοικήσεις να καταθέσουν έγγραφα για το τι θέλουν να κάνουν με τα νοσοκομεία, οπότε εκτιμώ ότι μετά την επεξεργασία των σχετικών εγγράφων το νέο καθεστώς θα αρχίσει από το νέο έτος» ανέφερε.

Στη Θεσσαλονίκη, διασυνδεδεμένα νοσοκομεία είναι επίσης, το «Παπανικολάου» με το Ψυχιατρείο, το «Ιπποκράτειο» με το «Αφροδισίων» και το «ΑΧΕΠΑ» με το «Λοιμωδών». Επίσης, διασυνδεδεμένα είναι και αρκετά νοσοκομεία σε νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας όπως τα νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας, τα νοσοκομεία Γιαννιτσών με Έδεσσας κ.α

Τέλος να σημειωθεί ότι αύριο στις 5 το απόγευμα η ΠΟΕΔΗΝ θα πραγματοποιήσει αντίστοιχη συνέλευση και στο νοσοκομείο της Νάουσας.