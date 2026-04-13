Τα πέντε οφέλη υγείας που έχει ο βασιλικός

Ο βασιλικός (επιστημονική ονομασία: Ocimum basilicum) είναι ένα βότανο που χρησιμοποιείται ευρέως στην μεσογειακή και στη ασιατική μαγειρική. Διατίθεται σε πολλές ποικιλίες με διαφορετικές γεύσεις, χρώματα και σχήματα φύλλων.

“Ο βασιλικός περιέχει θρεπτικά συστατικά και ενώσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην αποτροπή χρόνιων ασθενειών, όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις και η αρθρίτιδα”, λέει η συνεργάτιδα της Cleveland Clinic, διαιτολόγος Gillian Culbertson. “Επιπλέον, ο βασιλικός έχει αντιβακτηριακά και αντιφλεγμονώδη οφέλη και μπορεί ακόμη και να ενισχύσει την ψυχική σας υγεία, ανάλογα με την ποικιλία και τον τρόπο χρήσης του”, προσθέτει η ίδια.

Σε τι κάνει καλό ο βασιλικός

Ο βασιλικός είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης Κ, ειδικά μέσω των αποξηραμένων φύλλων του. Η βιταμίνη Κ βοηθά στην ενίσχυση των οστών. Παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην ικανότητα πήξης του αίματος.

Μια ανασκόπηση 24 επιμέρους μελετών σε ανθρώπους έδειξε, ότι ο βασιλικός ωφελεί την υγεία κυρίως στα εξής:

Υγεία σακχάρου στο αίμα

Υγεία της καρδιάς και των αγγείων

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

Ικανότητα σκέψης και λογικής

Η Culbertson συνοψίζει τα πέντε κύρια οφέλη υγείας του βασιλικού:

1. Προστατεύει από την κυτταρική φθορά

Τα φύλλα βασιλικού είναι γεμάτα αντιοξειδωτικά, φυσικές ενώσεις που προστατεύουν τα κύτταρα του σώματός σας. Τα κύτταρα σας καταστρέφονται από το οξειδωτικό στρες όταν έχουν πάρα πολλές ελεύθερες ρίζες. Το σώμα σας παράγει ελεύθερες ρίζες ως απόκριση στο στρες και τη φλεγμονή. Οι ελεύθερες ρίζες προέρχονται επίσης από περιβαλλοντικές εκθέσεις, όπως ο καπνός του τσιγάρου και η υπεριώδης ακτινοβολία (UV). Αλλά τα αντιοξειδωτικά δρουν ως ασπίδα ενάντια στις ελεύθερες ρίζες και στα προβλήματα υγείας που προκαλούν.

Αν αφεθεί ανεξέλεγκτο, το οξειδωτικό στρες μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα, όπως:

Καρκίνος

Καρδιαγγειακή νόσος

Καταρράκτης

Φλεγμονώδεις ασθένειες, όπως η αρθρίτιδα

2. Προλαμβάνει τον καρκίνο

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει τη δυνατότητα του αιθέριου ελαίου από βασιλικό να αποκρούει ορισμένους καρκίνους. Σε μια εργαστηριακή μελέτη, ο βασιλικός εμπόδισε την ανάπτυξη ανθρώπινων καρκινικών κυττάρων του παχέος εντέρου σε δοκιμαστικούς σωλήνες. Σε μια άλλη μελέτη, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα εκχυλίσματα φύλλων από έξι διαφορετικούς τύπους βασιλικού είχαν αντικαρκινικές ιδιότητες. Συγκεκριμένα, ο βασιλικός εμπόδισε την ικανότητα των καρκινικών κυττάρων να αναπτύσσονται και να διαιρούνται, καταστρέφοντάς τα τελικά.

Αλλά απαιτούνται περισσότερες ανθρώπινες μελέτες για να επιβεβαιώσουν αυτά τα πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα και να προσδιορίσουμε πόσο βασιλικό πρέπει να καταναλώνουν οι άνθρωποι.

3. Βοηθά στη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης

Στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική ο βασιλικός χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για την καταπολέμηση της καρδιαγγειακής νόσου. Μη ανθρώπινες μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να μειώσει την υψηλή αρτηριακή πίεση και να βελτιώσει τα επίπεδα χοληστερόλης.

Κάποια είδη βασιλικού περιέχουν ευγενόλη, ένα έλαιο που μειώνει την αρτηριακή πίεση χαλαρώνοντας τα αιμοφόρα αγγεία. Μελέτες έχουν δοκιμάσει διάφορες μορφές βασιλικού, συμπεριλαμβανομένων εκχυλισμάτων, φύλλων και σκόνης φύλλων.

4. Βελτιώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα

Τόσο ανθρώπινες, όσο και εργαστηριακές μελέτες έχουν αναδείξει την ικανότητα του βασιλικού να διαχειρίζεται το σάκχαρο στο αίμα. Για παράδειγμα, οι επιστήμονες παρατήρησαν, ότι το εκχύλισμα βασιλικού συνέβαλε σε σημαντικές μειώσεις των επιπέδων σακχάρου στο αίμα σε εργαστηριακά μοντέλα διαβήτη. Μια άλλη μη ανθρώπινη μελέτη έδειξε παρόμοια αποτελέσματα με εκχύλισμα βασιλικού.

Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, απαιτούνται περισσότερες μελέτες, για να κατανοήσουμε πλήρως τις επιπτώσεις των διαφορετικών τύπων βασιλικού στην υγεία του σακχάρου στο αίμα.

5. Ενισχύει την ψυχική υγεία

Έρευνες δείχνουν ότι η καθημερινή κατανάλωση βασιλικού μπορεί να επηρεάσει πολλές πτυχές της ψυχικής μας υγείας. Σε τέσσερις διαφορετικές ανθρώπινες μελέτες, ο βασιλικός αποδείχθηκε ότι:

Βελτιώνει τη γνωστική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της βραχυπρόθεσμης μνήμης και της προσοχής

Βελτιώνει τη διάθεση

Μειώνει το στρες

Μια άλλη μη ανθρώπινη μελέτη στο εργαστήριο έδειξε ότι τα αιθέρια έλαια βασιλικού έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν την κατάθλιψη και την απώλεια μνήμης που σχετίζεται με το άγχος και την ηλικία.

Τα αποτελέσματα ήταν τόσο θετικά που ξεκινούν έρευνες για το εάν ο βασιλικός θα μπορούσε να βελτιώσει τα συμπτώματα που σχετίζονται με τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

