Συνηθισμένα αντιβιοτικά αυξάνουν τον κίνδυνο αναπτύξεως κρίσης πανικού, δείχνει νέα μελέτη

Οι φθοριοκινολόνες, μία ευρέως χρησιμοποιούμενη κατηγορία αντιβιοτικών φαρμάκων, μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο αναπτύξεως κρίσεως πανικού, αναφέρουν επιστήμονες από τον Καναδά.

Τα αντιβιοτικά αυτά χορηγούνται για πλήθος λοιμώξεων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά:

Η σήψη

Η πνευμονία

Η προστατίτιδα

Οι ουρολοιμώξεις

Λοιμώξεις του δέρματος

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι κι αυτές έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, οι φθοριοκινολόνες έχουν σχετισθεί με ανεπιθύμητες ενέργειες του κεντρικού νευρικού συστήματος, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι αγχώδεις διαταραχές και η κατάθλιψη. Έχουν υπάρξει επίσης αναφορές για κρίσεις πανικού, αλλά τα επιστημονικά δεδομένα γι’ αυτές είναι περιορισμένα.

Για να διερευνήσουν καλύτερα το θέμα, οι επιστήμονες εξέτασαν συνδυαστικά 12 προγενέστερες μελέτες. Είχαν δημοσιευθεί μεταξύ 2004 και 2024, με τις οκτώ να αφορούν περιγραφή περιστατικών και τις υπόλοιπες κλινικές μελέτες.

Επιπλέον, αναζήτησαν τις αναφορές για κρίσεις πανικού μετά από λήψη των αντιβιοτικών που είχαν γίνει στην αμερικανική Βάση Δεδομένων Αναφοράς Ανεπιθύμητων Ενεργειών (FAERS).

Οι ερευνητές εξέτασαν αν και πώς συσχετίζονται με τις κρίσεις πανικού τρεις ευρέως χρησιμοποιούμενες φθοριοκινολόνες:

Η σιπροφλοξασίνη (ciprofloxacin)

Η λεβοφλοξασίνη (levofloxacin)

Η μοξιφλοξασίνη (moxifloxacin)

Τις συνέκριναν επίσης με δύο άλλα αντιβιοτικά, την αζιθρομυκίνη και τον σταθερό συνδυασμό τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη. Τα αντιβιοτικά αυτά ανήκουν σε άλλες κατηγορίες (π.χ. η αζιθρομυκίνη ανήκει στις μακρολίδες).

Τα ευρήματα

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Όπως γράφουν οι ερευνητές, στις τέσσερις κλινικές μελέτες το 0,5% έως 1,8% των συμμετεχόντων που λάμβαναν φθοριοκινολόνες είχαν εκδηλώσει κρίση πανικού.

Αντίστοιχα, από τις 1.022 αναφορές για κρίσεις πανικού που αναφέρθηκαν στο FAERS, οι φθοριοκινολόνες είχαν:

Εξαπλάσιες αναφορές σε σύγκριση με την αζιθρομυκίνη

12πλάσιες αναφορές σε σύγκριση με τον σταθερό συνδυασμό τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη

Η σιπροφλοξασίνη ήταν η φθοριοκινολόνη με τις περισσότερες αναφορές για κρίσεις πανικού. Ήταν διπλάσιες απ’ ό,τι με τις υπόλοιπες φθοριοκινολόνες.

Οι ερευνητές από το Δυτικό Πανεπιστήμιο του Οντάριο τονίζουν πως τα ευρήματα αυτά δεν σημαίνουν ότι τα αντιβιοτικά είναι η αιτία των κρίσεων πανικού. Υποδηλώνουν όμως πως παίζουν κάποιο ρόλο στην ανάπτυξή τους. Απαιτούνται όμως περαιτέρω μελέτες για να αποσαφηνιστεί η συσχέτιση, επισημαίνουν.

Πηγή: iatropedia.gr