Συνέδριο για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και μυελού των οστών σήμερα και αύριο στην Κατερίνη

Η ΑΜΚΕ Δωρί…Ζω, μαζί με το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, με την συνεργασία του Δήμου Κατερίνης και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας, του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, της Ι.Μ. Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος και τη συμμετοχή του ΚΕΔΜΟΠ «Χάρισε Ζωή», διοργανώνει το 4ο Συνέδριο με τίτλο «Δώρο και Γέφυρα ζωής.

Από την Πρόληψη στη Δωρεά/Μεταμόσχευση οργάνων και μυελού των οστών», το Σαββατοκύριακο, 1 & 2 Νοεμβρίου 2025, στο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Κατερίνης «Εκάβη», στην πόλη της Κατερίνης.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των δοτών οργάνων, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στην Κατερίνη.

Έπειτα, θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία και εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών στο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Κατερίνης «Εκάβη».

Η Δωρεά οργάνων μας αφορά όλους, όχι μόνο όσους έχουν πρόβλημα υγείας! Ενημερωνόμαστε, ευαισθητοποιούμαστε, δωρίζουμε!

Ώρες συνεδρίου Σάββατο και Κυριακή: 10:00-17:00.