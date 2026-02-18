Σοκολάτα, στρείδια, καρπούζι και άλλες τροφές που μπορούν να μας ανεβάσουν τη λίμπιντο

Το φαγητό δεν είναι το πρώτο πράγμα που μας σκεφτόμαστε όταν μιλάμε για σεξουαλική επαφή, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη λίμπιντο.

Πιθανότατα έχετε ακούσει ότι τα στρείδια είναι αφροδισιακά, ότι η σοκολάτα μπορεί να σας φτιάξει τη διάθεση και ότι το τσίλι θα σας ανεβάσει τη λίμπιντο. Είναι, όμως, αλήθεια ότι κάποια φαγητά μπορούν να σας βοηθήσουν στον οργασμό;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, κάποια φαγητά επηρεάζουν μεγάλο μέρος της βιολογίας γύρω από τη σεξουαλική δραστηριότητα, από τη ροή του αίματος μέχρι τις ορμόνες.

«Φυσιολογικά, αυτό που τρώμε επηρεάζει τη σεξουαλική μας ευεξία – από τη διέγερση έως την απόδοση – μέσω των ορμονών μας, της κυκλοφορίας του αίματος, των επιπέδων ενέργειας και του νευρικού μας συστήματος», εξηγεί στην Daily Mail η διατροφολόγος Νάταλι Ράους.

«Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε νιτρικά άλατα και υγιεινών λιπαρών μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη της κυκλοφορίας του αίματος, η οποία είναι απαραίτητη για τη διέγερση, ενώ ο ψευδάργυρος και το μαγνήσιο είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή σεξουαλικών ορμονών και τη διατήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεση και την επιθυμία», αναφέρει.

Όταν αυτά τα συστήματα υποστηρίζονται καλά, ο εγκέφαλος και το σώμα χαλαρώνουν, θέτοντάς μας σε καλύτερη θέση να βιώσουμε την επιθυμία και την ευχαρίστηση.

Ωστόσο, η ίδια υποστηρίζει ότι η λίμπιντο δεν καθοδηγείται από μεμονωμένες τροφές, αλλά αντίθετα, επηρεάζεται από τη συνολική υγεία.

Έτσι, η αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων σε θρεπτικά συστατικά και η κατανάλωση τροφών που βελτιώνουν την ενέργεια, σταθεροποιούν το σάκχαρο στο αίμα και υποστηρίζουν τη χαλάρωση μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της διέγερσης και της παραγωγής σεξουαλικών ορμονών, δηλώνει η διατροφολόγος.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αφροδισιακά φαγητά.

Πως επηρεάζουν τη λίμπιντο τα στρείδια, οι σοκολάτες και άλλα φαγητα

«Όλοι είμαστε νευρολογικά προγραμματισμένοι και είναι δυνατό να επαναρυθμίσουμε τον εγκέφαλό μας ώστε να σκέφτεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αν είσαι χαλαρός, τα φώτα είναι χαμηλωμένα και τρως σοκολάτα κάθε φορά πριν κάνεις σεξ, τότε η σοκολάτα πιθανότατα θα γίνει κάτι σαν αφροδισιακό», εξηγεί η ειδικός.

Τα στρείδια είναι ίσως το πιο πολυσυζητημένο αφροδισιακό όλων των εποχών. Έχουν εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο, ο οποίος υποστηρίζει την παραγωγή σεξουαλικών ορμονών, όπως η τεστοστερόνη, καθιστώντας την απαραίτητο μέταλλο για τη διέγερση.

Η σοκολάτα συνδέεται επίσης με τη λίμπιντο, αλλά για έναν διαφορετικό λόγο, λέει η Ράους. «Η σοκολάτα περιέχει ενώσεις που ενισχύουν την ντοπαμίνη και τη σεροτονίνη – τον μεσολαβητή τόσο της δημιουργικότητας όσο και της λίμπιντο – γεγονός που εξηγεί γιατί η κατανάλωση σοκολάτας μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της διάθεσης εκείνη τη στιγμή».

Προσθέτει ότι οι υδατάνθρακες είναι εξαιρετικοί για τη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα και την υποστήριξη της ενέργειας – αλλά θα πρέπει να συνδυάζονται με πρωτεΐνες και φυτικές ίνες για να αποφευχθούν οι απότομες αυξήσεις – κάτι που επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι ορμόνες.

Κρέας και ψάρια

Και παρόλο που μπορεί να μην υπάρχει άμεση σύνδεση, η κρεατίνη είναι απαραίτητη για να παρέχει στο σώμα την ενέργεια που απαιτείται για βραχυπρόθεσμες αλλά έντονες κινήσεις.

Μια δίαιτα πλούσια σε ζωικά προϊόντα μπορεί να καλύψει περισσότερο από το ήμισυ των αναγκών σας σε κρεατίνη – με το σώμα να παράγει το υπόλοιπο. Το κόκκινο κρέας είναι επίσης μια καλή διαιτητική πηγή σεληνίου, το οποίο χρειάζονται οι άνδρες για να παράγουν τεστοστερόνη, λέει η διατροφολόγος.

Η χαμηλή βιταμίνη Β, και συγκεκριμένα η Β12, μπορεί επίσης να μειώσει την ενέργεια, η οποία είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα αλλά παραβλεπόμενα εμπόδια στη σεξουαλική ευχαρίστηση, εξηγεί.

«Έτσι, κάτι σαν τον σολομό είναι μια εξαιρετική επιλογή – ειδικά για τις γυναίκες – καθώς έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Β12 και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία συνδέονται με την υγιή ροή του αίματος σε όλο το σώμα, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικά φυσικά θεμέλια της σεξουαλικής απόδοσης».

«Υπάρχουν επίσης ορισμένα τρόφιμα που δεν έχουν λάβει την δημοσιότητα που τους αξίζει και συχνά όλα έχουν να κάνουν με τους συνδυασμούς», συνεχίζει.

Για παράδειγμα, η διατροφολόγος πρότεινε τον συνδυασμό μούρων και σοκολάτας για μια δόση φλαβονοειδών – η οποία έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο στυτικής δυσλειτουργίας.

«Το καρπούζι είναι ένα ακόμη αφροδισιακό». Αυτό συμβαίνει επειδή περιέχει L-κιτρουλίνη, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση του μονοξειδίου του αζώτου, το οποίο υποστηρίζει τη χαλάρωση και την κυκλοφορία των αιμοφόρων αγγείων, τα οποία αποτελούν τη βάση της σεξουαλικής απόκρισης.

Το παντζάρι έχει επίσης παρόμοια υψηλή περιεκτικότητα σε νιτρικά άλατα, ενώ τα φυλλώδη λαχανικά μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της ενέργειας και της επιθυμίας.

Έτσι, αν δεν υπάρχει καμία πανάκεια για άμεση αύξηση της λίμπιντο, η Ράους υποστηρίζει ότι το φαγητό είναι εφικτό για να φτάσεις σε καλύτερο οργασμό.

Πηγή: iatropedia.gr