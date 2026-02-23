Ρόδι: Τέσσερις παρενέργειες που μπορεί να προκαλέσει η κατανάλωσή του

Το ρόδι είναι μία αληθινή υπερτροφή που παρέχει πολλά οφέλη στην υγεία. Ωστόσο μπορεί να υπάρξουν παρενέργειες, ιδίως όταν γίνεται υπερκατανάλωση.

Τα πεπτικά προβλήματα είναι η πιο συνηθισμένη. Ο καρπός του ροδιού είναι πλούσιος σε αδιάλυτες φυτικές ίνες (κυτταρίνη και λιγνίνη). Αυτό σημαίνει ότι διέρχονται από την πεπτική οδό, δίχως να διασπαστούν ή να τις πέψει ο οργανισμός.

Όταν γίνεται υπερκατανάλωση φυτικών ινών, η συνέπεια μπορεί να είναι δυσάρεστα πεπτικά συμπτώματα, όπως:

Τυμπανισμός

Γαστρικά αέρια

Διάρροια (είναι η συχνότερη παρενέργεια από την υπερκατανάλωση ροδιού)

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η υπερκατανάλωση καρπών από ρόδι μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή απόφραξη του εντέρου. Αυτή μπορεί να προκληθεί από τη συσσώρευση φυτικών ινών στον γαστρεντερικό σωλήνα, η οποία δημιουργεί συμπαγή συσσωματώματα άπεπτου υλικού (bezoars).

Το 2019 δημοσιεύθηκε ελληνική ανασκόπηση της ιατρικής βιβλιογραφίας που αφορούσε τα bezoars λόγω κατανάλωσης καρπών. Το 2,6% των περιστατικών οφείλονταν στο ρόδι.

Οι ασθενείς με χρόνια δυσκοιλιότητα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν τέτοιου είδους απόφραξη.

Αλλεργικές αντιδράσεις

Η αλλεργική αντίδραση στο ρόδι επίσης είναι σπάνια, αλλά υπαρκτή. Στα πιθανά συμπτώματα της τροφικής αλλεργίας που μπορεί να προκληθεί από τους σπόρους του ροδιού συμπεριλαμβάνονται:

Πόνος στην κοιλιά

Φούσκωμα

Διάρροια

Ναυτία

Έμετος

Άλλα πιθανά συμπτώματα είναι κόκκινο εξάνθημα, κνησμός (φαγούρα), συριγμός, δυσκολία στην κατάποση και δύσπνοια. Αν έχετε αλλεργία στην γύρη της σημύδας ή σε άλλα φρούτα, μπορεί να έχετε αυξημένες πιθανότητες αλλεργίας στο ρόδι. Εάν έχετε ποτέ εκδηλώσει αλλεργικά συμπτώματα μετά από κατανάλωση ροδιού, πρέπει να το αποφεύγετε.

Αλληλεπιδράσεις με φάρμακα

Το ρόδι (τόσο οι καρποί, όσο και ο χυμός του) μπορεί να αλληλεπιδράσουν με ορισμένα φάρμακα και συμπληρώματα. Εάν τρώτε καρπούς ροδιού και παίρνετε στατίνες για να μειώσετε τη χοληστερόλη σας, υπάρχει κίνδυνος μιας σπάνιας αντίδρασης που λέγεται ραβδομυόλυση.

Είναι μία σοβαρή κατάσταση κατά την οποία διασπώνται οι σκελετικοί μύες. Μπορεί να οδηγήσει σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια και χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση.

Το ρόδι μπορεί να αντιδράσει και με άλλα φάρμακα, επειδή περιέχει μία ουσία που δεσμεύει ένα ένζυμο απαραίτητο για την απορρόφησή τους. Την ίδια συνέπεια μπορεί να έχουν και τα γκρέιπ φρουτ.

Στα φάρμακα των οποίων μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά ορισμένα:

Αντιαρρυθμικά (για την καρδιακή αρρυθμία) όπως η αμιοδαρόνη και η δισοπυραμίδη

Αντιυπερτασικά (για την υπέρταση) όπως η νικαρδιπίνη και η νιφεδιπίνη

Αντιπηκτικά όπως η βαρφαρίνη

Ανοσοκατασταλτικά όπως η κυκλοσπορίνη και το τακρόλιμους

Εάν παίρνετε φάρμακα, καλό είναι να ρωτήσετε τον γιατρό σας εάν είναι ασφαλές για εσάς να καταναλώνετε ρόδι (καρπό ή χυμό).

Σημειώνεται πως πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί με τις ρίζες, τη φλούδα και το κοτσάνι του ροδιού. Περιέχουν ουσίες που μπορεί να ασκήσουν επιβλαβείς επιδράσεις, ιδίως εάν καταναλωθούν σε μεγάλες ποσότητες, αναφέρει το Εθνικό Κέντρο Συμπληρωματικής & Ολιστικής Ιατρικής (NCCIH) των ΗΠΑ. Μάλιστα μερικοί ειδικοί συνιστούν να τα αποφεύγετε εντελώς.

