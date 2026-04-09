Προσοχή! Μην καταναλώσετε αυτή τη φέτα – Εντοπίστηκε λιστέρια!

Στην ανάκληση φέτας λόγω μόλυνσης με λιστέρια, προχώρησε ο ΕΦΕΤ βγάζοντας σχετική ανακοίνωση και οδηγίες για όσους καταναλωτές έχουν αγοράσει ήδη το συγκεκριμένο προϊόν.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ – Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙ», αριθμού παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751), με ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026, που παράγεται από την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.».

Από την ανάλυση του δείγματος, η οποία διενεργήθηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του Ε.Φ.Ε.Τ., διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes, όπως ανακοίνωσε σήμερα (9.04.2026) ο φορέας.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

