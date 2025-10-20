Πρήξιμο στην κοιλιά: Μπορεί να μην φταίει η διατροφή σας – Μια ειδικός εξηγεί άλλες πιθανές αιτίες

Το να αισθάνεστε πρήξιμο στην κοιλιά μετά από ένα βαρύ γεύμα είναι πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν είναι η μόνη αιτία, σύμφωνα με μια διατροφολόγο.



Πέρα από το φαγητό, η κατακράτηση υγρών, η δυσκοιλιότητα, οι ορμόνες και το άγχος μπορεί να προκαλέσουν πρήξιμο στην κοιλιά, το οποίο μερικές φορές μπορεί να είναι και επώδυνο.

Η διατροφολόγος δημόσιας υγείας, Δρ. Έμμα Ντέρμπισαϊρ, δήλωσε στην Daily Mail ότι υπάρχουν στην πραγματικότητα πολλά διαφορετικά είδη πρηξίματος και δεν σχετίζονται όλα με αυτά που έχουμε φάει ή πιει. Το φούσκωμα μπορεί να διαρκέσει από μερικές ημέρες έως μερικές εβδομάδες.

Αυτά μπορεί να είναι πρήξιμο από αέρια, κατακράτηση υγρών, το ορμονικό φούσκωμα, το φούσκωμα από ευαισθησία σε τρόφιμα και το φούσκωμα που προκαλείται από αργή πέψη και δυσκοιλιότητα.

«Συχνά υπάρχουν περισσότερες από μία αιτίες, αλλά η πιο συνηθισμένη είναι τα γαστρεντερικά αέρια», εξηγεί.

«Το άγχος μπορεί επίσης να προκαλέσει φούσκωμα, συχνά λόγω της κατάποσης αέρα. Ιατρικές παθήσεις όπως το ευερέθιστο έντερο μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε φούσκωμα», προσθέτει η διατροφολόγος.

Μερικοί άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στο φούσκωμα από άλλους λόγω τροφικών δυσανεξιών, παθήσεων του ευερέθιστου εντέρου ή απλώς επειδή έχουν μια ανθυγιεινή εντερική χλωρίδα – ο ιατρικός όρος για τους μύκητες και τα βακτήρια που μας βοηθούν να χωνέψουμε τα τρόφιμα και να απορροφήσουμε και να αφομοιώσουμε τα θρεπτικά συστατικά μέσω της κυκλοφορίας του αίματος.

Για τις γυναίκες, ο εμμηνορροϊκός κύκλος (περίοδος) είναι μια άλλη αιτία προσωρινού πρηξίματος λόγω ορμονικών αλλαγών, που παράλληλα μπορεί να προκαλέσουν και κατακράτηση υγρών.

Το φούσκωμα που σχετίζεται με την κατακράτηση υγρών μπορεί να εμφανιστεί παντού και όχι μόνο στην κοιλιά, λέει η Δρ Ντέρμπισαϊρ, όπως στο πρόσωπο, τα δάχτυλα και τους αστραγάλους.

Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση μιας ασθενούς, στην οποία το πρήξιμο στην κοιλιά ήταν το πρώτο σύμπτωμα καρδιακής ανεπάρκειας.

Ποιες τροφές μπορούν να προκαλέσουν φούσκωμα;

Δεν είναι μόνο τα όσπρια, όπως τα ρεβίθια και τα φασόλια, που κάνουν την κοιλιά μας να φουσκώνει.

«Τα ανθρακούχα ποτά, τα γαλακτοκομικά, τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε γλουτένη, τα γλυκαντικά χωρίς ζάχαρη και το λιπαρό πρόχειρο φαγητό είναι μερικοί από τους συνηθισμένους υπαίτιους για το φούσκωμα, μαζί με τις πιπεριές τσίλι και τα πικάντικα φαγητά», υποστηρίζει η διατροφολόγος.

Το λάχανο, το κουνουπίδι και τα λαχανάκια Βρυξελλών μπορούν επίσης να μας κάνουν να νιώθουμε πρησμένοι.

Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε το φούσκωμα, γρήγορα;

Η ειδικός συμβουλεύει, όταν νιώθετε πρησμένοι, να πίνετε αρκετό νερό, ενώ και ένα τσάι μέντας μπορεί να σας βοηθήσει.

Άλλα πράγματα που βοηθάνε είναι το περπάτημα, μια θερμοφόρα και προσπαθήστε να αποφύγετε τα στενά ρούχα για να νιώθετε πιο άνετοι.

«Μειώστε το αλκοόλ, μείνετε καλά ενυδατωμένοι και τρώτε μικρές μερίδες φαγητού», λέει η ίδια, ενώ αν η αιτία είναι το άγχος, σκεφτείτε να υιοθετήσετε πρακτικές αντιμετώπισης του στρες.



Πότε πρέπει να δείτε γιατρό;

Το πρήξιμο έρχεται και φεύγει και συνήθως δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά αν έχετε μια συνεχόμενη τάση να πρήζεστε και να πονάτε για καιρό, καλό θα ήταν να επισκεφθείτε κάποιον ειδικό.

«Εάν το φούσκωμα επιμένει για τρεις εβδομάδες ή περισσότερο, εμφανίζεται τακτικά περισσότερο από τρεις έως τέσσερις φορές την εβδομάδα, δεν βελτιώνεται παρά την προσοχή στη διατροφή ή συνοδεύεται από κοιλιακό άλγος, πυρετό, αίμα στα κόπρανά σας, διάρροια ή έμετο, καούρα ή απώλεια όρεξης, κλείστε ραντεβού με τον γιατρό σας», καταλήγει η διατροφολόγος.

