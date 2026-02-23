Πονοκέφαλος μετά την προπόνηση: Πότε πρέπει να ανησυχείς;

Κάποιες φορές μετά από έντονη γυμναστική μπορεί να αισθάνεσαι έντονο πονοκέφαλο, πέρα από αίσθημα πείνας, χαλάρωσης αλλά παράλληλα και κούρασης. Αυτό δεν πρέπει να σε τρομάζει (πάντα), καθώς οι κεφαλαλγίες από σωματική άσκηση είναι πονοκέφαλοι που προκαλούνται από έντονη σωματική δραστηριότητα, όπως το τρέξιμο, η κωπηλασία, η άρση βαρών ή η κολύμβηση.

Αυτοί οι πονοκέφαλοι συνήθως εμφανίζονται κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από έντονη προσπάθεια κατά τη γυμναστική. Οι επιστήμονες της υγείας, διαχωρίζουν σε 2 κατηγορίες τις κεφαλαλγίες, που σχετίζονται με την άσκηση, τις πρωτογενείς και τις δευτερογενείς.

2 τύποι πονοκεφάλου άσκησης

Πρωτογενείς

Είναι οι πιο συνηθισμένοι, συνήθως ακίνδυνοι, και δεν συνδέονται με υποκείμενα προβλήματα υγείας. Συνήθως εμφανίζονται μετά από έντονη σωματική δραστηριότητα, όπως τρέξιμο ή κολύμπι και αντιμετωπίζονται με παυσίπονα. Συχνά προκαλούν παλλόμενο πόνο που μπορεί να διαρκέσει από 5 λεπτά έως 48 ώρες.

Τα άτομα που εμφανίζουν αυτούς τους πονοκεφάλους μπορεί επίσης να παρουσιάζουν ημικρανία. Οι πονοκέφαλοι αυτοί είναι πιο συχνοί όταν η άσκηση γίνεται σε ζεστό καιρό ή σε μεγάλο υψόμετρο, ή όταν υπάρχει ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό ημικρανίας.

Δευτερογενείς

Προκαλούνται από κάποιο υποκείμενο, σοβαρό πρόβλημα (π.χ. ανεύρυσμα, όγκος, καρδιοπάθεια) και απαιτούν επείγουσα ιατρική διερεύνηση. Οι δευτερογενείς πονοκέφαλοι από άσκηση εμφανίζονται συνήθως σε γυναίκες άνω των 40 ετών. Μπορεί επίσης να συνοδεύονται από τα παρακάτω προειδοποιητικά σημεία:

Εμετό μαζί με τον πονοκέφαλο

Δυσκαμψία στον αυχένα

Διπλωπία (διπλή όραση)

Απώλεια συνείδησης.

Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται άμεσα να ζητήσεις ιατρική βοήθεια.

Πρόληψη της πονοκεφάλου από άσκηση

Εάν ο γιατρός σου διαγνώσει ότι η άσκηση είναι η αιτία των πονοκεφάλων σου και ότι πρόκειται απλώς για πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες, μπορείς να δοκιμάσεις τις ακόλουθες συμβουλές:

Σωστή ενυδάτωση: Διατήρησε το σώμα σου ενυδατωμένο σε όλη τη διάρκεια της προπόνησης. Η έλλειψη νερού είναι από τους πιο συχνούς «ενόχους» για την εμφάνιση πόνου.

Κλιμακωτή επιβάρυνση: Απόφυγε τις απότομες μεταβολές στην ένταση, ειδικά σε νέα προγράμματα. Δώσε χρόνο στον οργανισμό σου να προσαρμοστεί, ξεκινώντας πάντα ήπια.

Έλεγχος θερμοκρασίας: Προτίμησε τις δροσερές ώρες της ημέρας (πρωί ή βράδυ) για την άσκησή σου, καθώς η ζέστη και η υγρασία λειτουργούν ως ισχυροί πυροδότες.

Προετοιμασία και επαναφορά: Μην «κλέβεις» χρόνο από το ζέσταμα και την αποθεραπεία. Είναι τα απαραίτητα στάδια για την ομαλή μετάβαση του κυκλοφορικού συστήματος από την ηρεμία στην έντονη προσπάθεια.

Πηγή: ladylike.gr