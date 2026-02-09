Ποιες δουλειές του σπιτιού είναι καλύτερες για την υγεία της καρδιάς

Ένας καρδιολόγος εξηγεί πώς μπορούν να μας ωφελήσουν ορισμένες δουλειές που όλοι κάνουμε.

Όποιος κάνει δουλειές στο σπίτι γνωρίζει καλά ότι είναι χρονοβόρες και συχνά κοπιώδεις. Ταυτοχρόνως όμως μπορεί να παράσχουν σημαντικά οφέλη στην καρδιά και γενικότερα στην υγεία μας, λέει ένας καρδιολόγος από τις ΗΠΑ.

«Οτιδήποτε κινητοποιεί τον οργανισμό είναι ωφέλιμο και αυτό συμπεριλαμβάνει και τις δουλειές στο σπίτι», αναφέρει ο επεμβατικός καρδιολόγος Dr. Grant Reed, διευθυντής του Προγράμματος Υποτροφιών στην Επεμβατική Καρδιολογία στην Cleveland Clinic, στο Οχάιο. «Έχει όμως σημασία η ένταση, η συχνότητα και η διάρκειά τους».

Τα μεγαλύτερα οφέλη παρέχουν οι πιο κουραστικές δουλειές του σπιτιού, προσθέτει. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται:

Ηλεκτρική σκούπα

Σφουγγάρισμα

Κηπουρική

Δουλειές στην αυλή

Μεταφορά βρεγμένων ρούχων

Ψώνια στο σούπερ μάρκετ (με μεταφορά και τακτοποίηση)

«Ακόμα και σύντομη να είναι η διάρκειά τους, 20 ή 30 λεπτά, είναι σημαντικά για την φυσική κατάσταση», προσθέτει.

Πότε δεν είναι υποκατάστατο…

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως 20 λεπτά χαλαρή ηλεκτρική σκούπα μπορούν να αποτελέσουν υποκατάστατο της αληθινής άσκησης, σπεύδει να επισημάνει. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 150 λεπτά μετρίας εντάσεως γυμναστική την εβδομάδα, σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Καρδιάς (ΑΗΑ). Παραδείγματα μετρίας εντάσεως γυμναστικής είναι:

Το περπάτημα με γρήγορο βήμα (τουλάχιστον 4 χιλιόμετρα την ώρα)

Η αεροβική στο νερό

Ο χορός (ακόμα και για ψυχαγωγία)

Η κηπουρική

Το διπλό τέννις

Η αργή ποδηλασία (ταχύτητα κάτω από 16 χιλιόμετρα την ώρα)

Η πεζοπορία στην ύπαιθρο

…και πότε είναι αληθινή άσκηση

Αν, όμως, οι δουλειές στο σπίτι είναι έντονες και ανεβάζουν τον καρδιακό παλμό σας ή/και τις κάνετε γρήγορα και λαχανιάζετε, τότε μπορούν να θεωρηθούν άσκηση, επισημαίνει ο Dr. Reed. Και αν διαρκούν αρκετά και επαναλαμβάνονται μερικές φορές την εβδομάδα, ακόμα καλύτερα.

Η κίνηση αυτή, όμως, δεν ωφελεί μόνον την καρδιαγγειακή υγεία, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού. Παρέχει πολλαπλά οφέλη, καθώς αυξάνει λ.χ. την ευλυγισία και την οστική μάζα, μειώνοντας τον κίνδυνο καταγμάτων. Διεγείρει επίσης την καύση θερμίδων και επιταχύνει τον μεταβολικό ρυθμό όταν αναπαυόμαστε, κατά τον Dr. Reed.

Επιπλέον, διεγείρει την παραγωγή ενδορφινών από τον εγκέφαλο. Οι ενδορφίνες είναι οι «ορμόνες της ευεξίας» και τα φυσικά αναλγητικά του οργανισμού. Η κίνηση βελτιώνει επίσης την ψυχική διάθεση.

Ο Dr. Reed επισημαίνει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να βάλουμε την άσκηση στη ζωή μας. Αν όμως είμαστε αγύμναστοι ή/και πάσχουμε από χρόνια προβλήματα υγείας, πρέπει να αρχίσουμε αργά και με την πιο φυσική άσκηση στον κόσμο: το χαλαρό περπάτημα. Μην παραλείψετε, όμως, να συμβουλευθείτε τον γιατρό σας, πριν αρχίσετε οποιαδήποτε νέα άσκηση.

Πηγή: iatropedia.gr