ΠΚΜ: Νέα εστία γρίπης των πτηνών εκτροφή πουλερικών στη Βουλγαρία

Για νέα εστίας γρίπης των πτηνών ενημερώνει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής – Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω σχετικής ανακοίνωσης. Όπως γίνεται γνωστό, η νέα εστία γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας επιβεβαιώθηκε σε εκτροφή πουλερικών στη Βουλγαρία, ενώ από αρχές φθινοπώρου η παρουσία του ιού διαπιστώνεται ολοένα συχνότερα και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Τονίζεται, δε, πως η πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορά άγρια πτηνά, τα οποία ανευρίσκονται νεκρά ή ημιθανή.

«Αποτέλεσμα της αυξημένης κυκλοφορίας του ιού στους άγριους πληθυσμούς των πτηνών είναι η εμφάνιση σημαντικού αριθμού εστιών σε εκτροφές πουλερικών. Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται ανά την υφήλιο αυξημένα περιστατικά μετάδοσης του ιού και σε θηλαστικά (δεσποζόμενα και άγρια). Με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις, την εξάπλωση της νόσου στις προηγούμενες επιζωοτίες και τις αναμενόμενες μετακινήσεις των μεταναστευτικών ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας, ο κίνδυνος επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας καθίσταται ιδιαίτερα αυξημένος», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Επισημαίνεται πως «απαγορεύεται η διατήρηση πουλερικών, συμπεριλαμβανομένων των οικόσιτων, σε ανοιχτούς χώρους σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές με μεγάλη συγκέντρωση υδρόβιων άγριων πτηνών. Συνεπώς, στις περιοχές αυτές δεν μπορούν να λειτουργούν εκμεταλλεύσεις πουλερικών ελεύθερης βοσκής και βιολογικής παραγωγής, με εξαίρεση εκείνες που διαθέτουν «πιλοτές», όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 848/2018, ώστε να μην καθίσταται δυνατή η πρόσβαση των πουλερικών σε υπαίθριους χώρους και η άμεση ή έμμεση επαφή τους με άγρια πτηνά. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και όταν δεν είναι υποχρεωτικός ο εγκλεισμός των πουλερικών, συνιστάται η διατήρησή τους σε κλειστούς χώρους, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Απριλίου».