Πέντε συμπληρώματα που επιδεινώνουν τη δυσκοιλιότητα

Η δυσκοιλιότητα συνήθως σχετίζεται με τη διατροφή και τον τρόπο ζωής, όμως μπορεί να προκληθεί ή να επιδεινωθεί και από ορισμένα συμπληρώματα και φάρμακα. Είτε πρόκειται για βιταμίνη, μέταλλo ή φυτικό συμπλήρωμα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η χρήση τους κάνει περισσότερο κακό παρά καλό στη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου.

Αντί να βασίζεστε σε συχνά ακριβά συμπληρώματα, είναι προτιμότερο να ακολουθείτε μια προσέγγιση που να έχει ως προτεραιότητα φαγητό, με έμφαση σε ολόκληρες, θρεπτικές τροφές.

Θρεπτικά συστατικά όπως οι φυτικές ίνες από τις τροφές, σε συνδυασμό με επαρκή πρόσληψη νερού, μπορούν να βοηθήσουν το έντερο να λειτουργεί φυσικά και να στηρίξουν τη συνολική υγεία. Ειδικοί στο Eating Well αναφέρουν ποια συμπληρώματα θα πρέπει να αποφεύγετε αν αντιμετωπίζετε δυσκοιλιότητα…

Συμπληρώματα ασβεστίου

Ειδικοί αναφέρουν ότι αρκετά άτομα εμφανίζουν δυσκοιλιότητα λόγω της λήψης συμπληρωμάτων ασβεστίου. Το ασβέστιο μπορεί να επιβραδύνει την κινητικότητα του εντέρου, δηλαδή την ταχύτητα με την οποία η τροφή κινείται στο πεπτικό σύστημα. Παράλληλα, μπορεί να μειώσει την ποσότητα υγρών στο έντερο, με αποτέλεσμα τα κόπρανα να γίνονται πιο σκληρά και ξηρά.

Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος όταν λαμβάνονται υψηλές δόσεις ασβεστίου χωρίς επαρκή κατανάλωση νερού και φυτικών ινών. Υπάρχουν, βέβαια, περιπτώσεις όπου η συμπληρωματική λήψη είναι απαραίτητη, όπως στην οστεοπόρωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συστήνεται να υπάρχει καθοδήγηση από επαγγελματία υγείας ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη δόση και μορφή.

Συμπληρώματα σιδήρου

Τα συμπληρώματα σιδήρου είναι από τις πιο συχνές αιτίες δυσκοιλιότητας. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της έλλειψης, οι ειδικοί προτείνουν να εξετάζεται πρώτα η ενίσχυση της διατροφής με τροφές πλούσιες σε σίδηρο.

Τροφές όπως τα όσπρια, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα ψάρια και το κόκκινο κρέας μπορούν να βοηθήσουν, ειδικά όταν συνδυάζονται με τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C, η οποία βελτιώνει την απορρόφηση του σιδήρου.

Η πιο συνηθισμένη μορφή συμπληρώματος, ο θειικός σίδηρος, μπορεί να προκαλέσει δυσκοιλιότητα, ιδιαίτερα όταν λαμβάνεται με άδειο στομάχι ή σε υψηλές δόσεις. Όταν η λήψη συμπληρώματος είναι απαραίτητη, συστήνεται να λαμβάνεται με φαγητό και, αν είναι δυνατόν, να μοιράζεται σε μικρότερες δόσεις μέσα στην ημέρα.

Συμπληρώματα φυτικών ινών

Παρότι οι φυτικές ίνες θεωρούνται βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας, τα συμπληρώματά τους δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση για όλους. Σύμφωνα με ειδικούς, η αύξηση των φυτικών ινών βοηθά τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, όμως δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις.

Σε ορισμένα άτομα, τα συμπληρώματα φυτικών ινών – ιδιαίτερα όσα περιέχουν πολλές αδιάλυτες ίνες – μπορεί να αυξήσουν υπερβολικά τον όγκο των κοπράνων και να δυσκολέψουν την αποβολή τους. Επίσης, η απότομη αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών χωρίς ταυτόχρονη αύξηση της κατανάλωσης νερού μπορεί να κάνει τα κόπρανα πιο σκληρά, επιδεινώνοντας τη δυσκοιλιότητα.

Συμπληρώματα βιταμίνης D

Η συστηματική λήψη βιταμίνης D σε υψηλές δόσεις έχει συνδεθεί με πεπτικές ενοχλήσεις, όπως η δυσκοιλιότητα. Σε υψηλές δόσεις η εν λόγω βιταμίνη αυξάνει τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα και, όπως αναφέρθηκε, η περίσσεια ασβεστίου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του εντέρου.

Όσοι λαμβάνουν συμπλήρωμα βιταμίνης D καλό είναι να ελέγχουν αν η δόση είναι κατάλληλη για τις ανάγκες τους και να φροντίζουν για επαρκή ενυδάτωση και ισορροπημένη διατροφή με ποικιλία ολόκληρων τροφών.

Συμπληρώματα σέννας

Η σέννα είναι φυτικό συμπλήρωμα με ισχυρή καθαρτική δράση και χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Ωστόσο, η συχνή ή μακροχρόνια χρήση της μπορεί να προκαλέσει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η υπερβολική χρήση σέννας μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση από καθαρτικά, χρόνια δυσκοιλιότητα και διαταραχή της φυσιολογικής λειτουργίας του εντέρου. Το έντερο μπορεί να συνηθίσει τη χημική διέγερση και να δυσκολεύεται να λειτουργήσει χωρίς αυτή.

Επιπλέον, η σέννα μπορεί να προκαλέσει απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών, αυξάνοντας τον κίνδυνο αφυδάτωσης, κάτι που μπορεί να επιδεινώσει τη δυσκοιλιότητα όταν το συμπλήρωμα διακοπεί.

Τρόποι για την ανακούφιση της δυσκοιλιότητας

Υπάρχουν αρκετοί φυσικοί τρόποι για να βελτιωθεί η λειτουργία του εντέρου χωρίς την ανάγκη συμπληρωμάτων. Η αυξημένη κατανάλωση φυτικών ινών από τροφές, η επαρκής πρόσληψη νερού και η τακτική σωματική δραστηριότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Η κατανάλωση ποικιλίας ολόκληρων, θρεπτικών τροφών όπως φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης και ζυμωμένα τρόφιμα με προβιοτικά (όπως το γιαούρτι, το κεφίρ και το ξινολάχανο) στηρίζει την πέψη και την υγεία του εντέρου. Παράλληλα, η καθημερινή κίνηση – είτε πρόκειται για περπάτημα, γιόγκα, ποδήλατο ή άλλη δραστηριότητα – έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στη ρύθμιση της εντερικής λειτουργίας.

Συμπερασματικά το «τρίπτυχο» για καλύτερη λειτουργία του εντέρου, είναι απλό: ολόκληρες τροφές, αρκετό νερό και καθημερινή κίνηση.

