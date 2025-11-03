Πάσχετε από υπνική άπνοια; Η άγνωστη συνέπεια που μπορεί να έχει στον εγκέφαλο

Αν πάσχετε από υπνική άπνοια, πρέπει να την λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν. Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι αυξάνει τον κίνδυνο μικροαιμορραγιών στον εγκέφαλο, οι οποίες μακροπρόθεσμα ενέχουν κίνδυνο άνοιας και νόσου Αλτσχάιμερ.

«Οι μικροαιμορραγίες στον εγκέφαλο είναι συνηθισμένο εύρημα καθώς γερνάμε», αναφέρει ο Dr. Jonathan Graff-Radford, καθηγητής Νευρολογίας στο Κολλέγιο Ιατρικής της Mayo Clinic, στο Ρότσεστερ της Μινεσότα. «Όσοι τις εκδηλώνουν διατρέχουν ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο μελλοντικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Έχουν επίσης αυξημένες πιθανότητες ταχύτερης έκπτωσης των νοητικών λειτουργιών τους».

Η αποφρακτική υπνική άπνοια είναι μία διαταραχή κατά την οποία αποφράσσονται οι αεραγωγοί στη διάρκεια του ύπνου. Η απόφραξη προκαλεί παροδική διακοπή της αναπνοής, με τους πάσχοντες να ξαναπαίρνουν ανάσα με αίσθημα πνιγμού.

Αυτό συμβαίνει κατ’ επανάληψιν στη διάρκεια του ύπνου. Έχει, δε, ως συνέπεια μειωμένη παροχή οξυγόνου στον οργανισμό. Αναλόγως με το πόσο συχνά συμβαίνουν οι διακοπές της αναπνοής, η άπνοια ταξινομείται ως:

Ηπίου βαθμού (οι πάσχοντες έχουν 5 έως 15 επεισόδια διακοπής της αναπνοής ανά ώρα ύπνου)

Μετρίου (οι πάσχοντες έχουν 15 έως 30 επεισόδια διακοπής της αναπνοής ανά ώρα ύπνου)

Σοβαρού βαθμού (οι πάσχοντες έχουν περισσότερα από 30 επεισόδια διακοπής της αναπνοής ανά ώρα ύπνου)

Ο ύπνος θεωρείται φυσιολογικός όταν συμβαίνουν σπανίως (κάτω από 5 φορές) διακοπές της αναπνοής.

Η νέα μελέτη

Η υπνική άπνοια σχετίζεται με σοβαρά προβλήματα υγείας, από υπέρταση και διαβήτη έως καρδιοπάθεια. Στη νέα μελέτη, οι επιστήμονες θέλησαν να εξακριβώσουν εάν σχετίζεται και με τις μικροαιμορραγίες του εγκεφάλου.

Τα ευρήματά τους δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση JAMA Network Open. Όπως γράφουν, ενέταξαν στη μελέτη τους 1.441 εθελοντές ηλικίας άνω των 50 ετών (μέση ηλικία: 58 έτη). Το 53% ήσαν γυναίκες.

Κατά την έναρξη της μελέτης, οι 812 από τους εθελοντές είχαν φυσιολογικό ύπνο. Από τους υπόλοιπους, οι 436 είχαν ήπια αποφρακτική υπνική άπνοια και οι 193 μέτρια έως σοβαρή. Κατά την έναρξη της μελέτης κανένας συμμετέχων δεν είχε ενδείξεις μικροαιμορραγιών στον εγκέφαλό του.

Οι επιστήμονες τους παρακολούθησαν επί οκτώ χρόνια, υποβάλλοντάς τους στο μεσοδιάστημα σε μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου.

Τα ευρήματα

Όπως διαπίστωσαν, στα 4 χρόνια παρακολούθησης μικροαιμορραγίες εγκεφάλου είχε:

Το 1,85% των υγιών εθελοντών

Το 1,61% όσων είχαν ήπια υπνική άπνοια

Το 4,66% όσων είχαν μετρίας έως σοβαρής βαρύτητας άπνοιες

Στα 8 χρόνια παρακολούθησης τα αντίστοιχα ποσοστά είχαν γίνει:

3,33% για τους συμμετέχοντες με φυσιολογική αναπνοή στον ύπνο

3,21% για όσους είχαν ήπιες άπνοιες

7,25% για όσους είχαν μετρίας έως σοβαρής βαρύτητας άπνοιες

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μελέτη τους κατέδειξε απλώς μία συσχέτιση και όχι μία σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Με άλλα λόγια, δείχνει πως η υπνική άπνοια σχετίζεται με κάποιον τρόπο με τις μικροαιμορραγίες εγκεφάλου και όχι ότι τις προκαλεί.

Ακόμα κι έτσι, όμως, «μην την αγνοείτε, συμβουλευθείτε τον γιατρό σας», συνιστά ο Dr. Rudolph Tanzi, καθηγητής Νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. «Δεν είναι μόνον ο άμεσος κίνδυνος εγκεφαλικής αιμορραγίας που απειλεί τους πάσχοντες. Είναι και μακροπρόθεσμα ο κίνδυνος νόσου Αλτσχάιμερ».

Πηγή: iatropedia.gr