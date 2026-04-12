Πασχαλινό τραπέζι: Αρνί ή κατσίκι – Ποιο είναι πιο υγιεινό – Τα λάθη που “γράφουν” στη ζυγαριά και το πλάνο αποτοξίνωσης

Το πασχαλινό τραπέζι συνοδεύεται συνήθως από μεγαλύτερη κατανάλωση φαγητού και μια πιο χαλαρή στάση απέναντι στη διατροφή. Συχνά ακολουθεί η σκέψη ότι «από τη Δευτέρα» θα μπούνε τα πράγματα στη θέση τους. Ωστόσο, όπως εξηγεί η Δρ. Ιωάννα Μαρία Καραγκούνη, μοριακή βιολόγος και Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, δεν είναι απαραίτητο να φτάσουμε σε ακραίες διορθώσεις, αν υπάρξει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση από την αρχή.

Το ζήτημα είναι κυρίως ποσοτικό. Στη διάρκεια των γιορτών, η αύξηση βάρους υπολογίζεται κατά μέσο όρο από 0,5 έως 1 κιλό. Μπορεί να φαίνεται μικρή, όμως στην πράξη συχνά δεν χάνεται πλήρως και συσσωρεύεται με τα χρόνια. Γι’ αυτό, η διατήρηση ενός μέτρου ακόμη και στις γιορτές έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ όσο φαίνεται.

Πασχαλινό τραπέζι – Οι «κρυφές» παγίδες

Ο πραγματικός κίνδυνος για τη σιλουέτα και το σάκχαρό μας δεν βρίσκεται πάντα εκεί που νομίζουμε.

Μαγειρίτσα & συνοδευτικά: Ένα μπολ μπορεί να κρύβει 35 έως 50 γραμμάρια υδατανθράκων, ποσότητα που εκτοξεύεται αν προσθέσουμε και το απαραίτητο φρέσκο ψωμί.

Γλυκές προκλήσεις: Μία φέτα τσουρέκι (60γρ.) απαιτεί από τον οργανισμό μια «μάχη» ινσουλίνης, ενώ τα φαινομενικά αθώα κουλουράκια προσθέτουν 10 γραμμάρια υδατανθράκων το καθένα.

Ο συνδυασμός αλκοόλ – αάχαρης: Το κρασί ή το τσίπουρο σε συνδυασμό με τα γλυκά αναστέλλουν τη γλυκονεογένεση, προκαλώντας απότομες και απρόβλεπτες μεταβολές στη γλυκόζη του αίματος.

Τροφές που ανοίγουν την όρεξη: Τζατζίκι, ταραμάς και αλμυρά τυριά εκτοξεύουν το νάτριο και τις θερμίδες πριν καν φτάσουμε στο κυρίως πιάτο.

Κατσίκι: Ο διατροφικός πρωταγωνιστής της υγείας

Ενώ το αρνί μονοπωλεί το ενδιαφέρον, το κατσίκι αποτελεί μια διατροφικά ανώτερη επιλογή για όσους προσέχουν το λίπος, την καρδιά τους και το σάκχαρο. Προσφέρει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, φτάνοντας περίπου τα 23 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια κρέατος, διατηρώντας τον κορεσμό χωρίς να επιβαρύνει τα λιπίδια. Διαθέτει λιγότερα κορεσμένα λιπαρά από το μοσχάρι, το χοιρινό ή ακόμα και από ορισμένα κομμάτια κοτόπουλου. Επίσης, είναι πλούσιο σε στοιχεία που συχνά λείπουν από τους διαβητικούς, όπως ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος και η βιταμίνη Β12. Είναι εντελώς ελεύθερο γλουτένης, με γλυκαιμικό δείκτη απόλυτα μηδενικό, αποτελώντας καθαρή πρωτεΐνη με χαμηλότερη χοληστερόλη σε σχέση με το αρνί.

Η τέχνη του μαγειρέματος και του συνδυασμού

Για να διατηρήσουμε τα πολύτιμα θρεπτικά του συστατικά, ο τρόπος μαγειρέματος είναι κρίσιμος. Το αργό ψήσιμο στον φούρνο στους 150°C για τρεις με τέσσερις ώρες θεωρείται η καλύτερη επιλογή. Εναλλακτικά, μπορούμε να το μαγειρέψουμε κοκκινιστό με λαχανικά ή να το ψήσουμε στη σχάρα, αφαιρώντας το ορατό λίπος. Αντίθετα, πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγουμε το βαθύ τηγάνισμα, τις βαριές κρεμώδεις σάλτσες και την παρουσία πολλών διαφορετικών κρεάτων στο ίδιο γεύμα. Μια εξαιρετική πρόταση που προτείνει η επιστήμη είναι το κατσίκι μαγειρεμένο με ρεβίθια και κουρκουμά, καθώς η αργή και υγρή θερμότητα διατηρεί τα αμινοξέα και μειώνει τα τελικά προϊόντα γλυκοζυλίωσης, προστατεύοντας τα αγγεία. Επιπλέον, τα ρεβίθια, χάρη στις φυτικές τους ίνες, μειώνουν περαιτέρω τον γλυκαιμικό δείκτη του πιάτου.

Η επόμενη ημέρα: ομαλή επαναφορά

Μετά τις γιορτές, η αποτοξίνωση είναι ίσως η πιο παρεξηγημένη έννοια, αφού δεν ταυτίζεται σε καμία περίπτωση με τη νηστεία, την κατανάλωση μόνο χυμών ή την τιμωρία του σώματος. Αντίθετα, αφορά την ουσιαστική υποστήριξη των φυσικών μηχανισμών του οργανισμού μας, ώστε να επανέλθει ομαλά με μία ισορροπημένη διατροφή.

Ενυδάτωση: 2 έως 2,5 λίτρα νερό ημερησίως. Ένα ποτήρι με λεμόνι το πρωί βοηθά στην υποστήριξη του ήπατος.

Φυτικές Ίνες: Το μικροβίωμα του εντέρου μπορεί να ανακάμψει σε μόλις 48 ώρες αν του δώσουμε χόρτα, όσπρια και λαχανικά.

Κάλιο vs Αλάτι: Μπανάνες και σπανάκι βοηθούν στην αποβολή της κατακράτησης υγρών.

Ύπνος & Κίνηση: Μόλις δύο νύχτες κακού ύπνου αυξάνουν την ινσουλινοαντίσταση κατά 25%. Αντίθετα, 30 λεπτά περπάτημα βελτιώνουν τη γλυκαιμική ευαισθησία για έως και 3 ημέρες.

Όπως μας υπενθυμίζει η Δρ. Καραγκούνη, το Πάσχα δεν μας στερεί τη χαρά της γιορτής, αλλά μας καλεί να τη βιώσουμε πιο συνειδητά. Ένα τραπέζι γεμάτο υγεία και σωστά επιλεγμένα τρόφιμα δεν είναι ποτέ ένα «φτωχό» τραπέζι· είναι η βάση για να νιώθουμε καλά και την επόμενη ημέρα.

Πηγή: iatropedia.gr