Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού: Έμφαση στην πρόληψη από το Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού, το Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου συμμετέχει ενεργά στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, η οποία φέτος αναδεικνύει τη δυνατότητα πρόληψης της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου μέσω της ενημέρωσης του κοινού, της τακτικής ιατρικής παρακολούθησης και της υιοθέτησης υγιεινών συνηθειών ζωής.

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, καθώς συχνά εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα στα αρχικά στάδια. Η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη μείωση των επιπλοκών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Έγκαιρη διάγνωση μέσω του «Προλαμβάνω»

Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής πρόληψης, το Υπουργείο Υγείας έχει συμπεριλάβει τη Χρόνια Νεφρική Νόσο στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», το οποίο απευθύνεται σε άτομα υψηλού κινδύνου και στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση της νόσου.

Το Νεφρολογικό Τμήμα του Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, στη διάγνωση και στη θεραπευτική αντιμετώπιση των νεφρολογικών παθήσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της υγείας των ασθενών.

«Η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη Χρόνια Νεφρική Νόσο. Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η τακτική ιατρική παρακολούθηση μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της καλής νεφρικής λειτουργίας. Στο Νεφρολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Παπαγεωργίου εργαζόμαστε καθημερινά με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας στους ασθενείς και την ενίσχυση της ενημέρωσης για την πρόληψη των νεφρικών παθήσεων», ανέφερε σε δήλωσή της η Αν. Συντονίστρια Διευθύντρια του Νεφρολογικού Τμήματος Παρθένα Κυρικλίδου.