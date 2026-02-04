Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: 892 ογκολογικοί ασθενείς και 7.008 συνεδρίες θεραπείας το 2025 στο “Παπανικολάου”

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου που τιμάται κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου, το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ενημέρωσης, πρόληψης και στήριξης προς τους ασθενείς, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους αλλά και όλους τους πολίτες.

«Ο καρκίνος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας και ταυτόχρονα μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας παγκοσμίως. Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, η πρόληψη και η συνεχής εξέλιξη των θεραπευτικών μεθόδων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της πρόγνωσης και της ποιότητας ζωής των ασθενών. Αξίζει να επισημανθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων καρκίνου μπορεί να προληφθεί μέσω υγιεινών συνηθειών ζωής (διακοπή καπνίσματος, περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ, ισορροπημένη διατροφή, άσκηση), τακτικών προληπτικών ελέγχων (μαστογραφία, κολονοσκόπηση, αξονική τομογραφία θώρακα χαμηλής δόσης ακτινοβολίας) και σωστής ενημέρωσης», όπως αναφέρει σε ενημέρωσή του το νοσοκομείο.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό εργάζεται καθημερινά με επιστημονική επάρκεια, επαγγελματισμό και ανθρωποκεντρική προσέγγιση προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας στους ασθενείς με καρκίνο.

Στο Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας του Νοσοκομείου για το 2025 εξετάστηκαν και αντιμετωπίστηκαν 892 ασθενείς, χορηγήθηκαν 7008 συνεδρίες συστηματικής θεραπείας και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες κλινικές, προσφέρθηκαν στους πάσχοντες συνανθρώπους υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες με ολιστικό πρόσημο.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί υπενθύμιση της σημασίας της πρόληψης και των τακτικών προληπτικών εξετάσεων, καθώς και της ανάγκης για ισότιμη πρόσβαση όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, είναι μια ημέρα αφιερωμένη στην αλληλεγγύη προς τους ασθενείς, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους, αλλά και στην αναγνώριση της προσπάθειας όλων των επαγγελματιών υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία συνεχίζει να επενδύει στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη σύγχρονη θεραπεία και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού του συμβάλλοντας ενεργά στη μάχη κατά του καρκίνου. Ο Διοικητής του Γ.Ν.Θ “Γ.Παπανικολάου” κ.Παπαδόπουλος Νικήτας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου τονίζει ότι η σημερινή ημέρα υπενθυμίζει τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της ολοκληρωμένης φροντίδας. Το Νοσοκομείο Παπανικολάου παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας με επίκεντρο τον ασθενή και τον άνθρωπο.

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν.Θ “Γ.Παπανικολάου” κ.Κωνσταντινίδου Ανατολή αναφέρει ότι «σήμερα ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσοι αγωνίζονται ενάντια στον καρκίνο. Στηρίζουμε τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και τιμούμε το έργο των επαγγελματιών υγείας που δίνουν καθημερινά αυτόν τον αγώνα με επιστημονική γνώση και ανθρωπιά».

Το Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας λειτουργεί από το 2015 στην Δ΄ Πτέρυγα του Πέτρινου Κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου». Είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο τμήμα όπου αντιμετωπίζονται πάσχοντες από καρκίνο. Στο Τμήμα λειτουργούν Εξωτερικό Ιατρείο προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα και Εξωτερικά Ιατρεία πρόληψης καρκίνου του πεπτικού όπου εξετάζονται εκατοντάδες ασθενείς.