Οι πέντε σοβαρές παρενέργειες του να πίνετε καφέ με άδειο στομάχι

Ο καφές είναι το πιο διάσημο πρωινό ρόφημα στον κόσμο. Για πολλούς, ωστόσο, η κατανάλωση καφέ με άδειο στομάχι μπορεί να έχει ακούσιες και, μερικές φορές, σημαντικές επιπτώσεις στην πέψη, τις ορμόνες και τη συνολική ευεξία.

Οι ειδικοί προειδοποιούν όλο και περισσότερο ότι ο χρονισμός και το διατροφικό πλαίσιο έχουν σημασία όσον αφορά την κατανάλωση καφέ.

Τι συμβαίνει στον οργανισμό όταν πίνετε καφέ χωρίς να έχετε φάει κάτι

Ο καφές δεν είναι απλώς ένα διεγερτικό. Είναι ένα σύνθετο χημικό μείγμα που επηρεάζει το στομάχι, το νευρικό σύστημα και τη ρύθμιση των ορμονών. Όταν καταναλώνεται με άδειο στομάχι, αυτές οι επιδράσεις τείνουν να είναι ισχυρότερες και λιγότερο ρυθμισμένες.

Η καφεΐνη διεγείρει την έκκριση γαστρικού οξέος, ενεργοποιεί την απόκριση στο στρες και επηρεάζει το σάκχαρο του αίματος και την κινητικότητα του εντέρου. Χωρίς την παρουσία τροφής, αυτές οι φυσιολογικές αντιδράσεις συμβαίνουν πιο απότομα.

1. Ερεθισμός του πεπτικού συστήματος και πόνος στο στομάχι

Μία από τις πιο συχνές παρενέργειες της κατανάλωσης καφέ με άδειο στομάχι είναι ο γαστρικός ερεθισμός.

Ο καφές αυξάνει την απελευθέρωση του στομαχικού οξέος. Όταν δεν υπάρχει τροφή, για να απορροφήσει ή να εξουδετερώσει αυτό το οξύ, μπορεί να ερεθίσει το βλεννογόνο του στομάχου, οδηγώντας σε:

Αίσθημα καύσου ή πόνο στην άνω κοιλιακή χώρα

Ναυτία

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή καούρα

Επιδείνωση των συμπτωμάτων γαστρίτιδας

Τα άτομα με ευαίσθητο στομάχι, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή ιστορικό έλκους είναι ιδιαίτερα ευάλωτα.

2. Αιχμές κορτιζόλης και υπερφόρτωση στρες

Η καφεΐνη διεγείρει την απελευθέρωση κορτιζόλης, της κύριας ορμόνης του στρες του σώματος. Η κορτιζόλη φτάνει με φυσικό τρόπο στο μέγιστο νωρίς το πρωί, όταν και οι περισσότεροι πίνουν καφέ.

Όταν πίνετε καφέ με άδειο στομάχι:

Τα επίπεδα κορτιζόλης μπορεί να αυξηθούν υψηλότερα από το απαραίτητο

Η αντίδραση στο στρες μπορεί να γίνει υπερβολική

Το άγχος, η νευρικότητα και η ανησυχία μπορεί να αυξηθούν

Με την πάροδο του χρόνου, η επανειλημμένη υπερδιέγερση των οδών κορτιζόλης μπορεί να συμβάλει στην κόπωση, τις εναλλαγές της διάθεσης και την μειωμένη ρύθμιση του στρες.

3. Διακυμάνσεις σακχάρου στο αίμα

Η κατανάλωση καφέ χωρίς τροφή μπορεί να διαταράξει τη ρύθμιση της γλυκόζης, ειδικά σε άτομα με αντίσταση στην ινσουλίνη ή προδιαβήτη.

Η καφεΐνη μπορεί να:

μειώσει προσωρινά την ευαισθησία στην ινσουλίνη

προκαλέσει απελευθέρωση γλυκόζης, που σχετίζεται με το στρες

οδηγήσει σε τρέμουλο ή σε κατακρήμνιση ενέργειας αργότερα το πρωί

Αυτές οι επιδράσεις είναι συχνά λιγότερο αισθητές όταν ο καφές καταναλώνεται μαζί με ένα ισορροπημένο γεύμα.

4. Αυξημένος κίνδυνος καούρας και παλινδρόμησης

Ο καφές χαλαρώνει τον κάτω οισοφαγικό σφιγκτήρα, τον μυ που εμποδίζει το περιεχόμενο του στομάχου να ρεύσει προς τα πίσω στον οισοφάγο. Χωρίς τροφή για την επιβράδυνση της γαστρικής κένωσης, αυτή η χαλάρωση μπορεί να προάγει την παλινδρόμηση.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

Δυσφορία στο στήθος

Ξινή ή πικρή γεύση

Ερεθισμό στον λαιμό

Χρόνιο βήχα σε ευαίσθητα άτομα

5. Άγχος, αίσθημα παλμών και υπερδιέγερση του νευρικού συστήματος

Με άδειο στομάχι, η καφεΐνη απορροφάται πιο γρήγορα. Αυτή η ταχύτερη απορρόφηση μπορεί να εντείνει τις επιδράσεις της στο νευρικό σύστημα.

Μερικοί μπορεί να εμφανίσουν:

Ταχυπαλμία

Αυξημένο άγχος

Τρέμουλο ή νευρικότητα

Δυσκολία συγκέντρωσης

Αυτές οι επιδράσεις είναι πιο πιθανές σε άτομα που είναι ευαίσθητα στην καφεΐνη ή καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες καφέ.

Ποιος κινδυνεύει περισσότερο

Η κατανάλωση καφέ με άδειο στομάχι είναι πιο πιθανό να προκαλέσει προβλήματα σε άτομα:

με αγχώδεις διαταραχές

με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή φλεγμονή στομάχου

με προβλήματα ρύθμισης του σακχάρου στο αίμα

που πίνουν πολλά φλιτζάνια γρήγορα

Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο

Για τους περισσότερους, απλές προσαρμογές μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις παρενέργειες:

Πίνετε καφέ μετά το φαγητό ή μαζί με το πρωινό γεύμα

Επιλέγετε ποικιλίες καφέ με χαμηλότερη οξύτητα

Περιορίστε την πρόσληψη καφεΐνης νωρίς το πρωί

Παραμείνετε ενυδατωμένοι πριν καταναλώσετε καφέ

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι η κατανάλωση καφέ με άδειο στομάχι επικίνδυνη για όλους;

Όχι, μερικοί τον ανέχονται καλά. Ωστόσο, πολλοί βιώνουν πεπτικές, ορμονικές ή νευρικές επιδράσεις, που βελτιώνονται όταν ο καφές καταναλώνεται με φαγητό.

Μπορεί ο καφές με άδειο στομάχι να προκαλέσει έλκος;

Ο καφές δεν προκαλεί άμεσα έλκη, αλλά η αυξημένη έκκριση οξέος μπορεί να επιδεινώσει τυχόν υπάρχοντα γαστρικό ερεθισμό ή να καθυστερήσει την επούλωση.

Η προσθήκη γάλακτος κάνει τον καφέ ασφαλέστερο με άδειο στομάχι;

Η προσθήκη γάλακτος μπορεί να μειώσει ελαφρώς την οξύτητα, αλλά δεν αποτρέπει πλήρως τις αιχμές κορτιζόλης, που σχετίζονται με την καφεΐνη ή τις επιδράσεις στο νευρικό σύστημα.

Είναι ο ντεκαφεϊνέ καφές καλύτερη επιλογή το πρωί;

Ο ντεκαφεϊνέ καφές μπορεί να είναι πιο ήπιος στα επίπεδα κορτιζόλης και άγχους, αλλά μπορεί να διεγείρει την παραγωγή οξέος σε ευαίσθητα άτομα.

Συμπέρασμα

Η κατανάλωση καφέ με άδειο στομάχι μπορεί να ενισχύσει τις επιπτώσεις του στο οξύ του στομάχου, στις ορμόνες του στρες, στο σάκχαρο του αίματος και στο νευρικό σύστημα. Αν και δεν είναι επικίνδυνη για όλους, μπορεί να συμβάλει σε πεπτικές ενοχλήσεις, άγχος και πτώσεις ενέργειας σε πολλούς ανθρώπους.

Η κατανάλωση καφέ με το φαγητό ή μετά το πρωινό είναι ένας απλός, τεκμηριωμένος τρόπος, για να μειώσετε τους κινδύνους του, ενώ παράλληλα απολαμβάνετε τα οφέλη του.

